"Дурна" і "божевільна": Трамп сказився через Гарріс

Політик досі переконаний, що може легко перемогти на виборах

Кандидат у президенти США Дональд Трамп вкотре розкритикував опонентку Камалу Гарріс. Крім того, він висловив невдоволення з приводу того, що демократи забрали у нього можливість позмагатися на виборах із чинним президентом Джо Байденом.

Про це політик говорив під час мітингу у Монтані. Його слова наводить BILD.

"У нього було 14 мільйонів голосів, а в неї жодного!", — сказав Трамп. За його словами, Байден набрав мільйони голосів на праймеріз, а Гарріс схвалила на онлайн-зустрічі делегатів.

При цьому республіканець висловив переконання, що перемогти Гарріс йому буде простіше, оскільки "вона просто дурна". Політик також назвав свою опонентку "божевільною".

"Божевільна Гарріс хотіла пропустити через кордон мільйони прихильників, порочних людей, найгірших злочинців у всьому світі", — заявив він.

Трамп звинувачує представницю демократів у недавньому падінні фондової біржі, а також припускає, що за її правління буде третя світова війна та нова Велика депресія.

Дісталося також і кандидату на посаду віцепрезидент від демократів Тіму Уолзу, який, за словами Трампа, домігся лише того, що "у шкільних туалетах для хлопчиків мають бути доступні тампони".

"Якщо Уолз і Гарріс переможуть у листопаді, то радіти будуть рожевоволосі марксисти, мародери, збоченці, спалювачі прапорів, прихильники ХАМАС, наркоторговці, зброярі та торговці людьми", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, згідно з останніми опитуваннями Харріс має всі шанси здобути перемогу на нових виборах. Мало того, вона лідирує у штатах, які традиційно вважаються ключовими.