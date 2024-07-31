Харрис сводит на нет лидерство Трампа: опережает его в важных штатах (результаты опроса)

Нынешний президент США Джо Байден до того, как он снял свою кандидатуру с выборов, в аналогичном опросе в начале июля проигрывал

Кандидатка в президенты США от демократов, вице-президент Камала Харрис опережает кандидата от республиканцев Дональда Трампа в четырех ключевых американских штатах из семи. Именно эти штаты, вероятно, будут определяющими для результатов выборов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Bloomberg и компанией Morning Consult. Респонденты ответили на вопрос: "Если бы выборы президента США в ноябре 2024 года проводились сегодня, и в бюллетене были бы демократ Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп, за кого бы вы проголосовали?"

В частности, Харрис опережает Трампа в Аризоне (49% против 47%), Висконсине (50% против 47%), Мичигане (53% против 42%), а также предпочтение ей отдают жители Невады (47% против 45%). Одинаковый уровень поддержки обоих кандидатов продемонстрировали ответы жителей Джорджии (по 47%). Трамп опередил Харрис в двух штатах — в Пенсильвании (50% против 46%) и Северной Каролине (50% против 46%).

В целом кандидатка от демократов опережает кандидата от республиканцев на 1 процентный пункт. За Харрис свои голоса готовы отдать 48% респондентов, а за Трампа — 47%.

При этом нынешний президент США Джо Байден до того, как он снял свою кандидатуру с выборов, в аналогичном опросе в начале июля Трампу проигрывал. Разница между кандидатами тогда была на 2 процентных пункта: 47% против 45% в пользу республиканца.

Свежий опрос, демонстрирующий преимущество Харрис над Трампом, был проведен в период с 24 по 28 июля. Свою позицию высказали 5 тысяч американских избирателей из семи штатов. Погрешность составляет 1 процентный пункт.

"Опрос показывает новый энтузиазм по поводу Демократической партии при 59-летней Харрис. Смена кандидатов, похоже, повысит явку в колеблющихся штатах, где есть доказательства того, что ключевые избирательные округа для партии были воодушевлены ее кандидатурой", — пишет Bloomberg.

Как сообщал "Телеграф", по данным Reuters, предвыборный штаб экс-президента США Дональда Трампа планирует запустить рекламную кампанию, которая призвана замедлить рост популярности Камалы Харрис. На кампанию хотят потратить 10 миллионов долларов США.