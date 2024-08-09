Оба "ждут с нетерпением": Трамп и Харрис назначили дату дебатов

Они наконец смогли договориться о дате

Кандидат в президенты Дональд Трамп, который сначала отказывался от публичных дебатов со своей конкуренткой Камалой Харрис, а потом настаивал на другой дате и телеканале FoxNews, согласился на дебаты на ту дату и в том месте, как и было запланировано еще когда Джо Байден не вышел из президентской гонки. Дебаты Харрис-Трамп состоятся 10 сентября на ABC News.

Как сообщает CNN, выступая на пресс-конференции во Флориде, Трамп сказал, что он "с нетерпением ждет" дебатов с вице-президентом. Он добавил, что есть договоренности о будущих датах дебатов с Fox News 4 сентября, с ABC 10 сентября и с NBC 25 сентября.

"ABC News проведет дебаты кандидатов в президенты 10 сентября на канале ABC. Вице-президент Харрис и бывший президент Трамп подтвердили, что примут участие в дебатах ABC", — говорится в заявлении телеканала.

Старший советник Трампа и источник ABC, знакомый с этим вопросом, уточнили, что правильные даты, которые Трамп согласовал с телеканалами, таковы: 4 сентября с Fox News, 10 сентября с ABC и 25 сентября с NBC. По словам Трампа, "незначительные детали" еще прорабатываются, включая аудиторию и место проведения. При этом он не забыл уничижительно высказаться о своей конкурентке.

"Другая сторона должна согласиться с условиями. Они могут соглашаться, а могут и не соглашаться. Я не знаю, согласятся ли они. (Харрис, — ред.) не давала интервью. Она не может дать интервью. Она едва компетентна и не может дать интервью. Я с нетерпением жду дебатов, потому что считаю, что нам нужно прояснить ситуацию", — заявил республиканец.

Харрис, которая ранее согласилась на дебаты на канале ABC, подтвердила свое участие. Она тоже заявила, что ждет их с нетерпением.

"Я рада, что он наконец согласился на дебаты 10 сентября. Я с нетерпением жду этого и надеюсь, что он появится", — сказала Харрис.

Ей задали вопрос, допускает ли она участие в других дебатах, упомянутых Трампом. На что демократка ответила: "Я рада поговорить о дополнительных дебатах после 10 сентября".

Дебаты на канале ABC первоначально были согласованы Трампом и нынешним президентом Байденом, прежде чем последний вышел из гонки. Ранее на этой неделе Трамп заявил, что не будет дискутировать с Харрис, если она не согласится принять участие в предложенных дебатах Fox News 4 сентября.

Как сообщал "Телеграф", глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что победа Трампа на выборах президента США не создаст угрозы для дальнейшей помощи Украине. Политик во время недавнего разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским посоветовал ему не слушать разговоры, что Трамп будет продвигать интересы российского диктатора Владимира Путина.