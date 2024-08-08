"Не верьте слухам": Ермак рассказал, изменится ли поддержка Украины в случае победы Трампа

Трамп показал заинтересованность судьбой Украины во время недавнего телефонного разговора с Зеленским

Победа Дональда Трампа на выборах президента США не создаст угрозы для дальнейшей помощи Украине. Политик во время недавнего разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским посоветовал ему не слушать разговоры о том, что Трамп будет продвигать интересы российского диктатора Владимира Путина.

Об этом в интервью "Европейской правде" рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он добавил, что украинская сторона ведет диалог не только с Трампом, но и со штабом Камалы Харрис.

Ермак отметил, что недавний разговор Зеленского с Трампом подтвердил уважение и "хорошее отношение" политика к Украине и украинскому народу. Он внимательно слушал объяснение украинского лидера о ситуации в стране, потребностях военных и настроениях населения.

Глава ОП подтвердил, что Трамп действительно посоветовал Зеленскому "не слушать" слухи о том, что он якобы выступает против интересов Украины и готов идти на уступки Путину, лишь бы прекратить войну.

"Да, он это сказал. Что не надо обращать внимание на "фейк ньюз", которые появляются об этом. Что он четко понимает, что это за война, и что Америка поддерживала и будет поддерживать Украину. И это очень важно. И то, что я видел в медиа в последние дни, свидетельствует, что даже риторика Джей Ди Вэнса меняется (кандидата в вице-президенты США — ред.)", – сказал руководитель ОП.

По словам Ермака, он вообще не верит в то, что любой президент США от той или иной партии может не понимать, что из себя представляет Россия и какую угрозу несет. Он считает, что в отношения Украины и США произошли "исторические изменения", страны стали мощными партнерами.

Что касается приезда Трампа в Украину, то приглашение политику было отправлено, но пока что никакого ответа не поступало. Глава ОП добавил, что договориться о такой поездке будет трудно. Но не исключил, что Трамп или Харрис в случае победы на выборах могут посетить Украину еще до инаугурации.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Дональд Трамп сделал новое заявление о Зеленском и Путине. Он по-прежнему намерен усадить двух президентов за стол переговоров.