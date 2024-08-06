Тим Уолз: что известно о "напарнике" Харрис в борьбе против Трампа

Что известно о Тиме Уолзе, "напарнике" Камалы Харрис на этих выборах?

Предвыборная гонка в США набирает оборотов, и следующим ее поворотом станет официальное избрание Камалой Харрис кандидата в вице-президенты от Демократической партии. По данным американских медиа, об окончательном выборе станет известно уже во вторник, 6 августа, когда кандидат в президенты и ее "напарник" начнут турне колеблющимся штатами, которые определяют результат этих выборов.

Однако издание CNN уже успело сообщить, что среди других Харрис сделала выбор в пользу 60-летнего губернатора Миннесоты Тима Волза.

"Телеграф" рассказывает, что известно о кандидате в вице-президенты.

Военный, учитель и критик республиканцев

Тим Уолз (Волц) родился и вырос в Небраске. В 17 лет вступил в армию — 24 года прослужил в Национальной гвардии и ушел в отставку в звании старшего сержанта.

По образованию – педагог. В начале карьеры год преподавал детям в Китае по программе для американских педагогов. После возвращения в Соединенные Штаты работал в средней школе в родной Небраске. В 1994 вместе с женой Гвен переехал в южную Миннесоту, где продолжил работу учителем, а также стал школьным тренером по американскому футболу.

В 2006 год Уолз был избран в Палату представителей Конгресса США от округа в Миннесоте, в котором преимущественно доминировали республиканцы. Его пять раз переизбирали в этой должности, пока в 2019 году политик сам не ушел в отставку, чтобы занять пост губернатора штата. В 2022 году был успешно переизбран, победив кандидата в губернаторы от Республиканской партии.

"За шесть лет управления Волза Миннесотой произошел ряд политических и социальных потрясений. Сначала пришла пандемия COVID-19, а затем в ее разгар произошло убийство Джорджа Флойда белым полицейским, что положило начало глобальным антирасистским демонстрациям.

Волз справился со всем этим – наряду с более рядовыми жалобами на расточительство – настолько хорошо, что в начале 2023 года возглавлял трифекту Демократической партии в правительстве штата (политическая ситуация, при которой одна политическая партия контролирует исполнительную и законодательную власть. — Ред.)", — описывает CNN.

В ноябре "шаткая" Миннесота станет важным штатом для Камалы Харрис, впрочем, причин для беспокойства у демократов здесь пока нет — опрос Fox News, проведенный в конце прошлого месяца, показал, что Харрис опережает Дональда Трампа на шесть пунктов — 52% против 46%.

Как пишет The Hill, фигура Уолза в роли вице-президента может привлечь избирателей, проживающих в сельской местности на Среднем Западе.

Волз рассматривается как привлекательный вариант для независимых и умеренных демократов как политик из рабочего класса с происхождением из глубинки, излучающий энергетику "кого-то с жизненным опытом, который можно сравнить со многими людьми в сельской Америке", отмечала бывшая сенатор-демократ Гайди Хейткамп. Как "напарник" Гаррис, Волз мог бы помочь демократам укрепить поддержку в "шатких" штатах, обратившись к рабочему классу и белым избирателям из сельской местности, которые сейчас голосуют за республиканцев, добавила экс-сенатор.

Кроме того, избрание Уолза свидетельствует о намерениях Камалы Харрис сосредоточиться на дальнейшей системной работе с "синей стеной" — так называют 18 американских штатов и округа Колумбия, где Демократическая партия последовательно побеждала на президентских выборах между 1992 и 2012 годами.

В последнее время Уолз отметился яркой критикой членов Республиканской партии, называя их "странными". Политик утверждал, что кампания Дональда Трампа сосредоточена на тактике культурной войны, а не на политике, которая поможет людям. По оценке Уолза, эта тактика разъединила небольшие городки в Америке.

"Нам не нравится, когда мы даже не можем пойти на ужин ко Дню благодарения с нашим дядей, потому что все заканчивается какой-то странной ненужной ссорой", — сказал Уолз. И продолжил: "Это правда, эти парни просто странные" (англ. weird dudes), имея в виду Трампа и его политического "напарника" Джей Ди Венса.

Слово "странные" в отношении республиканцев завирусилось и закрепилось в кампании Демократической партии.

Какова позиция Тима Уолза относительно Украины

"Миннесота продолжит поддерживать Украину, которая защищает свободу и демократию", — написал Уолз 22 февраля 2024 года, за несколько дней до полномасштабного вторжения России.

Тогда он посещал Посольство Украины в США, чтобы наладить официальное партнерство между государственным, частным и академическим секторами Миннесоты и Черниговской области.

6 марта 2022 года Уолз провозгласил день солидарности с Украиной в Миннесоте в ответ на российскую агрессию против нашего государства. А в июне подписал законопроект о прекращении инвестиций и контрактов, связанных с Россией.

В апреле 2023 года губернатор принимал участие в онлайн-встрече с президентом Владимиром Зеленским, "чтобы выразить поддержку Украине и солидарность с украинской громадой Миннесоты".

"Миннесота поддерживает Украину, — сказал Уолз. — Для меня было честью услышать президента Зеленского из первых уст и предложить ему нашу непреклонную поддержку. Миннесота является домом для многих украинских семей, и мы продолжим принимать и поддерживать украинских беженцев в нашем штате".

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что Трамп пренебрежительно отказался от дебатов с Харрис и дал странное объяснение.