Трамп разгромно победил на "выборах" президента США: опрос Маска не сошелся с реальностью

В реальности же дела, судя по последним опросам, обстоят кардинально иначе

Кандидат в президенты США Дональд Трамп разгромно победил свою конкурентку Камалу Харрис в импровизированных "выборах", которые провел у себя на странице в "X" известный бизнесмен Илон Маск. Отставание Харрис оказалось более, чем двухкратным.

Об этом свидетельствует соответствующий опрос, опубликованный на странице Маска. Вопрос для него звучал следующим образом: "За кого вы проголосуете?".

Спустя сутки, согласно результатом опроса, Трамп получил 73,2% голосов, а Харрис — 26,8%.

Важно отметить, что данные результаты едва ли отражают реальную картину с выборами в США, а интересны лишь в качестве не более, чем интересного факта. Дело в том, что Илон Маск давно не скрывает своих политических взглядов и поддерживает Трампа, а, соответственно, и большая часть его подписчиков, очевидно, является его единомышленниками. Даже сам бизнесмен, публикуя пост, сопроводил его ироничным сообщением: "Поскольку многие спрашивали, вот суперненаучный опрос…".

В реальности же дела, судя по последним опросам, обстоят кардинально иначе. Так, по данным The Hill, Камала Харрис идет впереди Трампа по рейтингу одобрения среди жителей шести из семи штатов, которые "колеблются". Харрис имеет 48% поддержки против 47% у Трампа в них. А именно эти штаты называют "ключевыми" в выборах.

Трамп лидирует по поддержке среди избирателей только в Неваде — там в его пользу высказались 48% опрошенных, Харрис поддержали 45%. В опросе приняли участие 2867 потенциальных избирателей. Статистическая погрешность составила 1,83 процентного пункта.

Напомним, ранее мы писали о том, что Трамп и Харрис назначили дату дебатов.