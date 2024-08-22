Трамп розгромно переміг на "виборах" президента США: опитування Маска не зійшлося з реальністю

Насправді ж справи, судячи з останніх опитувань, йдуть кардинально інакше

Кандидат у президенти США Дональд Трамп розгромно переміг свою конкурентку Камалу Гарріс у імпровізованих "виборах", які провів у себе на сторінці "X" відомий бізнесмен Ілон Маск. Відставання Гарріс виявилося більш ніж дворазовим.

Про це свідчить відповідне опитування, опубліковане на сторінці Маска. Питання для нього звучало так: "За кого ви проголосуєте?".

Через добу, згідно з результатом опитування, Трамп отримав 73,2% голосів, а Харріс — 26,8%.

Важливо відзначити, що дані результати навряд чи відображають реальну картину з виборами в США, а цікаві лише не більше, ніж цікавий факт. Справа в тому, що Ілон Маск давно не приховує своїх політичних поглядів і підтримує Трампа, а, відповідно, і більшість його підписників, очевидно, є його однодумцями. Навіть сам бізнесмен, публікуючи пост, супроводжував його іронічним повідомленням: "Оскільки багато хто запитував, ось суперненаукове опитування…".

Насправді ж справи, судячи з останніх опитувань, йдуть кардинально інакше. Так, за даними The Hill, Камала Гарріс йде попереду Трампа за рейтингом схвалення серед мешканців шести із семи штатів, які "вагаються". Гарріс має 48% підтримки проти 47% у Трампа в них. А саме ці штати називають "ключовими" у виборах.

Трамп лідирує з підтримки серед виборців лише у Неваді — там на його користь висловилися 48% опитаних, Гарріс підтримали 45%. В опитуванні взяли участь 2867 потенційних виборців. Статистична похибка становила 1,83 процентного пункту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Трамп та Харріс призначили дату дебатів.