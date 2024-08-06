У Трампа отреагировали на кандидатуру вице-президента от Харрис: Вэнс уже назвал условие для дебатов

Кандидатуру Волза еще официально не утвердили

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс хочет провести дебаты с кандидатом на этот пост от Демократической партии Тимом Уолзом. Однако это должно произойти не сразу.

Об этом Вэнс заявил в эфире CNN. В то же время он отметил, что планирует встретиться с Уолзом только после того, как тот официально станет кандидатом в вице-президенты.

"Был бы я шокирован, если бы демократы осуществили еще одну замену кандидата? Нет, не был бы. Так что смотрите, мы подождем, пока они действительно выдвинут Камалу Харрис и Тима Уолза прежде чем проводить дебаты. И тогда, конечно, мы хотим провести активную дискуссию", — подчеркнул Венс.

Напомним, кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис определилась с кандидатурой вице-президента – им стал губернатор Миннесоты Тим Уолз. Он поддерживает Украину в борьбе против российского захватчика.

В свою очередь Джей Ди Вэнс в противовес Уолзу не поддерживает Украину и известен своими скандальными заявлениями. Вэнс выступает против оказания помощи Киеву. Он сравнивал Украину с Афганистаном и призвал не передавать оружие.