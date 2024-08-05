Харрис ударила по карману: после появления нового кандидата на выборах Трамп потерял кучу денег

Трамп потерял сотни миллионов долларов на фоне новости, что Харрис идет в президенты

Экс-президент США Дональд Трамп после того, как действующий глава Соединенных Штатов Джозеф Байден уступил место кандидату в президенты Камале Харрис, получил не только политический и моральный, но еще и экономический удар. Цена акций его компании Trump Media упала на минимум 900 миллионов долларов США.

Об этом сообщает CNN. Общая доля Трампа в компании стремительно подешевела после того, как 21 июля вице-президент Харрис публично объявила о своих планах поучаствовать в президентских выборах.

С этого дня началось падение стоимости акций Трампа. Его доля в Truth Social сократилась, а цена акций Trump Media упала примерно на 23%. Общая оценка доли Трампа в компании упала с 4 млрд. до 3,1 млрд. долларов США. Такие данные приводят биржи, на которых торгуются эти акции.

Эксперты сказали, что колебания цен на Truth Social на самом деле типичны для любого медиа-актива Трампа, поскольку это отражение его стиля управления. Трамп часто разгоняет эмоциональные темы, не опираясь при этом на устойчивую стратегию. Общая оценка Trump Media даже после такого падения все еще считается достаточно высокой: не менее 5,9 млрд долларов. Впрочем, ряд экспертов считают оценку завышенной – по их мнению, бизнес Трампа имеет низкий уровень доходности, а социальные сети ограничен охватом аудитории.

Ранее "Телеграф" писал, что за пост президента США Трамп будет бороться с Камалой Харрис. Очевидно, республиканцу будет нелегко. Харрис использует его методы против него и команды, и делает это довольно успешно. Кстати, мы уже рассказывали, кто такая Камала Харрис, что говорит об Украине и какие у нее есть шансы на победу.

23 июля Харрис опередила экс-президента Дональда Трампа в общенациональном опросе, который провели после решения Джозефа Байдена покинуть президентскую гонку. Харрис набрала 44% симпатий избирателей против 42% у Трампа.

Предвыборный штаб экс-президента США Дональда Трампа планирует запустить рекламную кампанию, призванную замедлить рост популярности Камалы Харрис. На кампанию хотят потратить 10 миллионов долларов США.