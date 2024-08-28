Трамп пригрозил Третьей мировой из-за Украины: кто еще из глав государств любит эту страшилку

Трамп далеко не первый, кто пугает мир Третьей мировой

Кандидат в президенты США Дональд Трамп прокомментировал наступление ВСУ в Курской области. По его мнению, это якобы может спровоцировать Третью мировую войну.

Об этом он заявил во время выступлении перед Ассоциацией Национальной гвардии США в Детройте. В своей речи Трамп подчеркнул, что уверен, что он якобы единственный, кто может дать обещание закончить войну между Россией и Украиной, а также предотвратить "Третью мировую войну".

Делая такое заявление, кандидат в президенты упомянул о "прорыве в России", вероятно, имея в виду прорыв ВСУ на территорию Курской области.

"Посмотрите, что происходит в Украине. Они наступают в России. Вы получите Третью мировую войну", – заявил он.

Резюмируя все вышесказанное, Трамп в очередной раз пообещал закончить войну в Украине после того, как выиграет выборы.

Стоит отметить, что страшные прогнозы о Третьей мировой за время полномасштабного вторжения звучат уже далеко не в первый раз. Однако пока обоснованность таких предположений остается под вопросом. К слову, Курская операция как раз таки показала, что "красных линий" Путина не существует. Напомним, что Зеленский отметил это в своем обращении на День Независимости.

"Мы не дадим превратить в серую зону земли, где по праву должно быть сине-желтое знамя. Не будет больной дед с Красной площади, который постоянно угрожает всем красной кнопкой, диктовать нам какие-то "красные линии", как жить, каким путем идти, будут для себя определять только Украина и украинцы", — сказал он.

Кто еще пугал мир Третьей мировой

Заявления о Третьей мировой (или чем-то близком с ней) частенько любят использовать пророссийские политики в разных странах.

Например, совсем недавно таким "прогнозом" поделился сербский премьер Александр Вучич, который заявил, что в результате войны России в Украине мир приближается "к настоящей катастрофе". По его мнению, эта "катастрофа" может взорваться через три-четыре месяца (заявление было сделано в июне 2024).

"Я говорю не о третьей мировой войне, но о серьезной конфронтации… Я считаю, что мы недалеко от нее. Не дольше трех-четырех месяцев. И есть риск, что это произойдет раньше", — заявил Вучич.

О глобальном конфликте любит говорить и премьер Венгрии Виктор Орбан. Например, в 2023 году он не исключил, что западные страны могут отправить в Украину своих военных, и предупредил, что риск мировой войны стал очень близким.

"Мы никогда не были так близки к тому, чтобы локальная война превратилась в мировую", — сказал он.

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в феврале 2024 года сказал, что из-за Украины и Израиля якобы может начаться Третья мировая.

Союзник Путина Александр Лукашенко тоже в 2024 году узрил опасность Третьей мировой.

"Если они введут войска НАТО (в Украину — Ред.), это третья мировая война. Потому что потом будет применено и тактическое, и стратегическое ядерное оружие, и ответ будет мгновенный и жуткий. Они же это тоже понимают, и мы это понимаем. Поэтому надо сесть за стол переговоров", — сказал Лукашенко.

Тема Третьей мировой вообще является одной из самых любимых для Владимира Путина. В 2023-ем российский диктатор заявил, что "в случае Третьей мировой войны победителей не будет".

Экс-президент РФ Дмитрий Медведев практически ежемесячно пугает мир "ядеркой".

Впрочем, тема Третьей мировой иногда поднимается и союзниками Украины. Однако окраска этих заявлений несколько отличается. Как правило, они не пугают, а всеми силами показывают, что не хотят этого.

"Прямая конфронтация между НАТО и Россией — это третья мировая война, которую мы должны стремиться предотвратить", — отметил Джо Байден в 2023 году.

В декабре 2022-го председатель Европейского совета Шарль Мишель сказал, что ЕС необходимо продолжать диалог с Владимиром Путиным, в том числе чтобы уменьшить в краткосрочной перспективе риски эскалации.

Бывший специальный представитель США по украинским вопросам Курт Волкер в интервью "Телеграфу" высказал уверенность в том, что угроза Третьей мировой войны вполне реальна, поэтому мир должен приложить усилия для ее предотвращения.

"У нас есть Путин, который выдвигает требования по территориям, населению и управлению в Европе. У нас есть Иран, который делает то же на Ближнем Востоке, используя такие инструменты как ХАМАС, хуситы и Хезболла. У нас есть Северная Корея, которая заинтересована в своей повестке дня. И у нас есть Китай, готовый воспользоваться всем этим, если все остальные будут заняты войной где-нибудь в другом месте. Следовательно, растет вероятность того, что у нас будут постоянно продолжаться конфликты", — сказал Курт Волкер.

Напомним, ранее мы писали о том, из-за какой страны может вспыхнуть Третья мировая.