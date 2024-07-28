Трамп ошарашил американцев заявлением: "вам больше не придется этого делать" (видео)

Политики и эксперты напуганы словами республиканца

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, который может проиграть Камали Гаррис, ошеломил американцев заявлением. Он сказал, что они больше не будут голосовать, если изберут его главой государства.

Громкое заявление Трамп сделал в пятницу, 26 июля, во время выступления на собрании религиозных консерваторов. Об этом пишет The Guardian.

Трамп сказал, что американцы больше не будут голосовать

"Христиане, выходите и голосуйте. Только в этот раз. Вам больше не придется этого делать", — сказал республиканец.

Дальше Трамп сказал, что все исправит и все будет хорошо. Он даже назвал количество времени, которое необходимо для этого.

"Еще четыре года, и все будет исправлено, все будет хорошо, вам больше не придется голосовать, мои прекрасные христиане", — заявил Трамп.

Реакция на заявление республиканца

Политическое большинство восприняло отрицательно выступление Трампа. Адвокат по конституционным и гражданским правам Эндрю Зайдель считает, что кандидат в президенты прямо намекает на то, что в Америке не будет демократии.

С этим согласна и юридический комментатор NBC Кэти Фанг. Этим заявлением Трамп говорит, что больше не покинет Белый дом.

"Иными словами, Трамп никогда не покинет Белый дом, если его переизберут", — написала Кэти Фанг.

Демократы уже используют слова республиканца для того, чтобы перетащить избирателей на свою сторону. Конгрессмен Адам Шифф призывает американцев "голосовать против авторитаризма".

Команда Трампа прокомментировала его заявление. Якобы кандидат в президенты говорил об объединении страны и процветании каждого американца. Это будет противовесом нынешней политической среде в США.

Украинцы также отреагировали на заявление республиканца. Блогер Евгений Прокопишин риторически спрашивает, что именно планирует сделать Трамп: развалить Америку за четыре года или стать диктатором.

"Трамп призвал американских христиан прийти на выборы и проголосовать за него, при этом пообещав, что через 4 года им больше не придется голосовать — все же планирует стать диктатором, как и Путин и Ин, которыми он увлекается? Или планирует ли развалить Америку за это время?", — написал Прокопишин.

В комментариях мнения разделились. Кто-то поддерживает Трампа, а некоторые наоборот считают его "бестолковым" и недостаточно умным для должности президента США.

Напомним, что во время одного из митингов на Трампа покушались. Пуля задела ухо республиканца. Политика спасло то, что за несколько секунд до выстрела он наклонил голову в другую сторону.

Эксперты считают, что покушение на жизнь Трампа увеличило его шансы на победу. Политолог Евгений Магда писал о падении рейтинга Джо Байдена прямо в тот момент.

Правда, через несколько дней действующий президент США снял свою кандидатуру в пользу вице-президента Камалы Харрис. Она изрядно "проехалась" по Трампу.

Ранее "Телеграф" писал, что известно о "мирном плане Трампа" о завершении войны в Украине. Там достаточно привлекательные условия для Киева.