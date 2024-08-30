Наркотики на заваді підтримці України? В США розповіли про погляди у партії Трампа

Дехто з політиків вважає, що війна в Україні відволікає США від своїх проблем

Представники республіканської партії уже не раз заявляли, що Америці слід припинити допомогу Україні. Разом з тим, вони бажають якнайшвидшого завершення війни.

Певна їхня кількість вірить, що російсько-українська війна виступає відволікаючим чинником для США. Тому недостатньо уваги приділяється збереженню американсько-мексиканського кордону, охороні здоров’я і навіть кризі з фентанілом (це різновид синтетичних опіоїдів, який у 50 разів сильніший за героїн). Про це Юліан Гайда, експерт із комунікацій фонду "Razom for Ukraine", що адвокатує у США інтереси України, розповів "Телеграфу" в інтерв'ю Трамп може показати силу, а Гарріс буде рішучішою за Байдена: хто захистить Україну від Путіна.

Як зазначив Юліан Гайда, на Республіканському з’їзді лунало багато запитань з приводу того, чому американці мають допомагати Україні, адже ж у них самих багато проблем. "Наприклад, високий рівень бездомності американських ветеранів. Це дуже велика проблема — що багато ветеранів не мають соціального захисту. Ми, як активісти, які підтримують Україну, вважаємо, що це — окремі речі. Я особисто та всі мої колеги — тільки "за" підтримку американських ветеранів, але це не є наша справа. Наша справа — це українська перемога. Але є така логічна помилка серед частини республіканців, які дуже часто порівнюють ці зовсім окремі виклики і вважають, що підтримка України не повинна бути серед пріоритетів Америки".

Також експерт розповів, що деякі республіканці вважають, що потрібно обирати — рішучі дії США щодо допомоги наркозалежним чи підтримка України. "Криза фентанілу не повинна відволікати від України, а Україна не повинна відволікати від кризи фентанілу, але це зовсім окремі виклики, на які американські політики повинні реагувати одночасно", — каже Юліан Гайда.

Довідка. Протягом 2023 року у США від передозування наркотиками загинуло 110 тисяч людей. Більшість цих смертей були спричинені опіоїдом фентанілом, який розробляли як сильне знеболювальне і використовували у хірургічних операціях. Зараз його використовують при раку, коли пацієнт відчуває сильний біль. Та цей препарат викликає сильне звикання. Так фентаніл і перетворився на вуличний наркотик.

Виробляють ці наркотики у мексиканських картелях, а сировина для виробництва надходить із Китаю. Тому нещодавно Уряд США відкрив кримінальні провадження проти фірм з КНР, які виробляють речовини для подальшого виготовлення фентанілу. У рамках розслідування було вилучено 850 кг цієї речовини.

Раніше "Телеграф" також писав, що Трамп пригрозив Третьою світовою через Україну. Він вважає себе єдиним, хто може закінчити цю війну.