Украинцы сидят на триллионах долларов полезных ископаемых: в США объяснили, почему Запад не может позволить Путину выиграть войну

Украина могла бы стать лучшим деловым партнером

Среди полезных ископаемых Украины есть критически важные для мира, и их ни в коем случае нельзя отдать Путину. Такое мнение высказал сенатор-республиканец Линдси Грэм. Напомним, ранее журнал Time назвал борьбу за полезные ископаемые одним из Топ-10 глобальных рисков на 2024 год.

Что касается полезных ископаемых Украины, то свое заявление Грэм сделал в интервью каналу CBS News. По мнению сенатора, если Путин победит в войне, он разделит критично важные минералы с Китаем.

"Они (Россия – ред.) сидят на 10-12 триллионов долларов критически важных полезных ископаемых в Украине. Они могли бы быть самой богатой страной во всей Европе. Я не хочу отдавать эти деньги и эти активы Путину, чтобы он поделился ими с Китаем", – отметил Грэм.

Также он добавил, что Украина могла бы стать лучшим деловым партнером для США и Европы, ведь в случае победы в войне, полезные ископаемые мог бы, в частности, использовать Запад.

"Если мы сейчас поможем Украине, они могут стать лучшим деловым партнером, о котором мы когда-нибудь мечтали, чтобы 10-12 триллионов долларов критически важных минеральных активов могли быть использованы Украиной и Западом, а не отданы Путину и Китаю", — подчеркнул сенатор. .

Следует отметить, что наибольшее богатство временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей — уголь, а особенно антрацит, широко используемый в энергетике и металлургии.

Согласно данным Министерства энергетики Украины, все залежи этого едва ли не самого ценного вида твердого топлива остались на оккупированных Россией территориях. При этом там же остался и 71% шахт. Заметим, что перед началом войны, в 2013 году в Донецкой и Луганской областях работала 151 шахта, сейчас около 15, согласно данным российских СМИ.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что Дональд Трамп высказал предложение помогать Украине в обмен на полезные ископаемые. Идею политика сразу поддержал вышеупомянутый Линдси Грэм, ранее неоднократно выступавший за передачу Украине американского вооружения.