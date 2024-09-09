Це може закінчити війну: соратник Трампа розповів, як натиснути на Путіна

Сенатор розповів, що обговорював з українським президентом

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем розповів, що допоможе закінчити війну Росії проти України. За його словами, багато залежить від вжитих економічних заходів проти глави Кремля Володимира Путіна.

Про це він розповів у коментарі ТСН. За його словами, він мав закриту зустріч із президентом України Володимиром Зеленським під час його візиту до Італії.

"Ця війна закінчиться, коли буде тиск на Путіна економічно", — сказав сенатор.

За його словами, він говорив із Зеленським щодо обходу санкцій Росією, роботи банківської системи та про те, як армія країни-агресора може отримувати доступ до західних технологій. Грем додав, що варто чекати на посилення санкцій у цих галузях.

Сенатор також додав, що підтримує дозвіл для України на завдання ударів американською зброєю по об’єктах на російській території. Крім того, він висловив думку, що після виборів варто чекати на додаткові пакети військової допомоги для ЗСУ.

Цікаво, що слова Грема про економічні заходи пролунали на тлі виступу кандидата у президенти від республіканців Дональда Трампа в Економічному клубі у Нью-Йорку. Тоді Трамп сказав, що не вважає санкції корисним інструментом, але бачить значно більший ефект у застосуванні мит та інших торгових інструментів. Крім того, він натякнув, що зможе завершити війну Росії проти України, якщо обвалить ціни на нафту до 40 доларів за барель.

Як відомо, Грем і Трамп мають розбіжності, проте в цілому вони вважаються політичними союзниками. Зокрема, сенатор виступав на підтримку політика під час судових розглядів.

Попри це, Грем залишається затятим прихильником України. Зокрема, під час серпневого візиту до Києва він пообіцяв поговорити з президентом Джо Байденом про надання дозволу американським пілотам у відставці на проходження служби у ЗСУ. Таким чином він запропонував розв'язати проблему нестачі пілотів F-16.