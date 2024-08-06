Камала Харрис выбрала своего кандидата в вице-президенты США: кто им стал

Харрис планирует объявить о своем решении в ближайшие несколько часов

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Камала Харрис выбрала кандидата в вице-президенты. Ее выбором стал губернатор Миннесоты Тим Уолц.

Об этом пишет CNN, ссылаясь на информацию от четырех человек, близких к процессу. Отмечается, что Уолц в настоящее время находится на втором сроке в качестве губернатора Миннесоты и возглавляет Ассоциацию губернаторов-демократов.

"Ранее он 12 лет прослужил в Конгрессе, представляя консервативно настроенный сельский округ, в котором и до, и после его пребывания в должности в основном доминировали республиканцы", — говорится в материале.

Накануне СМИ сообщали, что список претендентов Харрис сузился до двух — Тима Уолза и губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро.

Как сообщает AP, Камала Харрис планирует объявить о своем решении в ближайшие несколько часов в видеообращении.

Тим Уолз. Фото: https://www.facebook.com/GovTimWalz

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что за пост президента Соединенных Штатов будет бороться Камала Харрис. Она использует методы Трампа против него и команды, и делает это довольно успешно. Мы также уже рассказывали, кто такая Камала Харрис, что говорит об Украине и какие у нее есть шансы на победу.