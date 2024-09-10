Дональд Трамп vs Камала Харрис: ИИ назвал кандидата, имеющего больше шансов победить на дебатах

Камала Харрис и Дональд Трамп имеют схожие шансы, но их сильные и слабые стороны достаточно разные.

Дебаты между Камалой Харрис и Дональдом Трампом состоятся уже сегодня. Поединок обещает стать одним из самых ожидаемых политических событий в Соединенных Штатах. Соцопросы в США показывают, что Гаррис не имеет существенного отрыва от Трампа. Букмекерские конторы имеют схожие результаты ставок. Еще одним аналитиком может стать искусственный интеллект, делая упор на свою базу знаний. Мы спросили двух передовых языковых моделей — ChatGPT-4 и Claude AI — чего нам ждать от результатов словесного поединка между лидером демократов и главой республиканцев.

Прогнозы от ChatGPT-4

Дональд Трамп: 7/10

Сильная харизма и умение манипулировать эмоциями аудитории.

Эффективен в популистических месседжах.

Слабые места: склонность к конфронтации, возможность потери поддержки из-за агрессивного стиля и недостаточного фактажа.

Камала Харрис: 6/10

Логическая, аргументированная и четкая в своей позиции, привлекающая избирателей, ориентированных на факты.

Сильная поддержка среди молодых избирателей, женщин и меньшинств.

Слабые места: иногда воспринимается как слишком сдержанная, что может не привлечь избирателей, стремящихся к более эмоциональному и решительному лидеру.

Прогнозы от Claude AI

Дональд Трамп: 6/10

Имеет больший опыт участия в президентских гонках.

Его стиль часто привлекает внимание и запоминается.

Имеет сильную базу поддержки.

Умеет контролировать нарратив дебатов.

Камала Харрис (5/10):

Имеет значительный опыт в юридических дебатах и аргументации

Лучше знакома с текущей политикой администрации

Может апеллировать к более широкой аудитории

Менее склонна к противоречивым заявлениям, которые могут оттолкнуть часть избирателей

прогнозы ШИ

Обе модели ИИ показывают, что Трамп обладает небольшим преимуществом благодаря опыту и сильному эмоциональному воздействию на аудиторию. Впрочем, Харрис может дать ему серьезный бой, ведь ее сильными сторонами могут стать логика, последовательность и рациональность, свойственные юристам.

Однако результат разрешат не прогнозы или модели, а реальное взаимодействие кандидатов на сцене. Тому, кто выиграет – это вопрос не только фактов или харизмы, но и того, насколько удачно каждый из кандидатов подготовится и сможет показать себя в лучшем свете.

Когда смотреть дебаты, как долго они продлятся и другие детали читайте в нашем развернутом материале. Также "Телеграф" рассказывал о сильных и слабых сторонах Трампа и Харрис.