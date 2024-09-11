Трамп рятує свійських тварин, а навколо Гарріс нова конспірологія: у мережі публікують меми про дебати в США

Дебати повз користувачів мережі не пройшли

У США 10 вересня відбулася одна з найбільш очікуваних політичних подій цього року. Кандидати в президенти Дональд Трамп та Камала Гарріс зійшлися в запеклих дебатах, чим не залишили користувачів мережі без їжі для обговорень.

Зокрема, вони звернули увагу на сережки Гарріс, які виявилися дуже схожими на проєкт крихітних навушників Nova. Тим самим, кандидата від демократів спробували викрити в обмані, оскільки використання навушників під час дебатів заборонено.

Інші користувачі відразу ж відзначили, що проєкт Nova поки навіть не потрапив у виробництво, а збір коштів на його виробництво досі триває на платформі Kickstarter.

Також користувачі мережі знайшли модель сережок, які носила Харріс на сайті бренду Tiffany & Co. Аксесуар там можна придбати за 800 доларів.

Однак значно більше уваги було приділено ляпу Трампа, який заявив, що жителі Спрингфілда нібито настільки бідні, що їм доводиться їсти собак та котів. Користувачі мережі згадали, що в однойменному місті мешкають персонажі франшизи Сімпсони, а тому негайно почали плодити меми з цього приводу.

Цікаво, що жартувати над цим почали і самі прихильники Трампа.

Як повідомлялося раніше, після дебатів американці висловили думку, що Харріс на дебатах була впевненішою і змогла обійти Трампа. А видання Time присвятило екс-президенту обкладинку нового номера, яку лаконічно підписали "У біді".