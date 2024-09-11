Как дебаты Трампа и Харрис аукнутся Украине? Прогноз от политолога Алексея Гараня

Для американцев главное — это внутренние вопросы, в том числе экономическая ситуация, проблемы с мигрантами и т.п.

Дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис не существенно изменят позицию американских избирателей по отношению к Украине. Основой выбора будут вопросы внутренней политики и компетентности кандидатов. Относительно Трампа его минус — это непредсказуемость и определенная хаотичность в принятии решений.

Об этом "Телеграфу" рассказал профессор Киево-Могилянской академии, научного советника Фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань. По его словам, прежде всего дебаты особо не повлияют на отношение американских избирателей к ситуации в Украине.

"Да, определенное влияние будет, но для американцев главное — это внутренние вопросы, в частности экономическая ситуация, проблемы с мигрантами и т.д. Именно эти аспекты будут определять результат выборов. На дальнейшую политику США повлияет то, кто победит и какая политика будет выбрана", — говорит Гарань.

Он считает, что политика Байдена пока несколько непредсказуема, хаотична и не совсем понятна, не только в отношении Украины, но и других стран мира. Во время прений он пытался обойти эту тему.

"Вместо этого Харрис несколько раз упоминала Украину в контексте войны и необходимой помощи. Ее политика более предсказуема. Хотя и стоит вспомнить, что при президентстве Трампа, Украина получила первые поставки оружия, в частности противотанковые комплексы "Джавелин" — подметил собеседник.

Также Гарань обратил внимание, что обещания Трампа быстро завершить войну выглядят популистическими, и непонятно, как он собирается давить на Путина и Зеленского для прекращения войны. Как именно он обеспечит мир – это вопрос.

"Среди республиканских избирателей и конгрессменов тоже есть те, кто поддерживает Украину. Решение о продолжении поддержки Украины было принято двухпартийным большинством, хотя многие республиканцы воздержались. Однако сейчас часть республиканцев призывает Байдена разрешить использование американского оружия для ударов по целям в России", — добавляет профессор. .

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"Харрис подчеркнула, что Байден сделал решительные шаги для оказания помощи Украине. Хотя у нас есть претензии к Байдену, поскольку эта помощь была неполной и запоздалой, с перерывами. Мы не знаем, что было бы, если бы начало полномасштабного вторжения России в Украину застало президентство Трампа. Но факт является фактом, что по сравнению с колеблющимся Трампом Байден занял более решительную позицию", — говорит профессор.

Гарань предлагает вспомнить, что Байден был вице-президентом в 2014 году, когда их политика после аннексии Крыма и начала агрессии на Донбассе была слабой. Однако в 2022 году Байден показал другой подход.

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Алексей Гарань считает, что каждый кандидат пытается заручиться поддержкой известных личностей. Чем больше таких людей, тем лучше. Однако это не всегда срабатывает, ведь в 2016 году Клинтон получила на 3 миллиона голосов больше Трампа, но победил именно он благодаря особенностям избирательной системы.

"Определенное влияние может быть, если таких деятелей будет много. Но ядерный электорат Трампа — это люди, которые ему просто верят, несмотря на все скандалы. Поэтому главный вопрос — удастся ли демократам привлечь на свою сторону колеблющихся и удастся ли им удержать своих сторонников, в том числе тех, кто считает Байдена недостаточно решительным, например, в вопросах Израиля. Это еще один момент.

Профессор также выразил мнение, что это не соответствует действительности, но левое крыло демократов так считают. И тоже вопрос, пойдут ли они на выборы, или отдадут голоса Камали. В любом случае политика и выборы часто непредсказуемы.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, кто стал победителем дебатов по данным опроса от CNN.