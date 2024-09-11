Дебаты Харрис-Трамп: почему нет победителей и что имеют в "загашнике" кандидаты в президенты США

Политолог говорит, что победа на дебатах не гарантирует президентское кресло

Дебаты между вице-президентом США Камалой Харрис и бывшим президентом Дональдом Трампом привлекли большое внимание политических обозревателей. Это событие может стать единственной возможностью для избирателей увидеть прямой диалог между потенциальными кандидатами на пост президента США.

Эксперты отмечают, что оба участника продемонстрировали свои сильные стороны, однако четкого победителя определить сложно. Политолог Алексей Якубин в комментарии "Телеграфу" проанализировал ключевые моменты дебатов и их возможное влияние на предстоящие выборы.

Что показали дебаты между Харрис и Трампом

По словам Якубина, для Камалы Харрис эти дебаты стали шансом раскрыть себя перед американскими избирателями: "Харрис было важно показать свое отличие от Трампа и раскрыться для своей аудитории и для неопределенных избирателей", — отметил эксперт.

В то же время Дональд Трамп избрал тактику приравнивания Харрис к действующей администрации Байдена. Он пытался переложить на нее ответственность за все решения и проблемы, с которыми столкнулась страна за последние годы. Таким образом, бывший президент стремился лишить Харрис образа "нового кандидата" в глазах избирателей.

Якубин подчеркивает, что оба участника дебатов достигли своих целей. Харрис продемонстрировала способность отстаивать свою позицию и выдерживать давление оппонента. Трамп сосредоточился на критике текущей администрации и попытался представить Харрис как продолжение курса Байдена.

Эксперт отмечает, что победа в дебатах не гарантирует победы на выборах. Он напоминает ситуацию с дебатами между Трампом и Хиллари Клинтон, когда казалось, что Клинтон выиграла словесную дуэль. Но в результате она проиграла выборы.

Относительно украинской темы, то она также была нарушена во время дебатов. Трамп обвинил администрацию Байдена-Харрис в неспособности остановить войну, утверждая, что при его президентстве этого удалось бы добиться. Харрис, в свою очередь, подтвердила поддержку Украины, но не определила четко свою потенциальную политику как президента по этому вопросу.

Алексей Якубин заключает: "Эти дебаты показали нам, что избирательная борьба будет ожесточенной. В отличие от предыдущих дебатов Трампа с Байденом, на этот раз нельзя однозначно определить победителя. Хотя Харрис, возможно, получила больше плюсов, Трамп также не проиграл эти дебаты. Они могут даже в определенной степени консолидировать его электорат".

Ранее "Телеграф" также рассказывал о том, что на прениях Трампа-Харрис демократы "перевернули стол". Один из кандидатов в более выигрышном положении.