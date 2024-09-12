Трамп разочаровал республиканцев: почему однопартийцы раскритиковали его

Из-за него упустили много возможностей

Сенаторы-республиканцы разочарованы выступлением Дональда Трампа на дебатах с вице-президентом Камалой Харрис. Но пока его однопартийцы не говорят об этом публично. Но такие заявления регулярно звучат в кулуарах.

Многие опасаются, что такое выступление может негативно повлиять на избирателей, которые еще не решили, за кого голосовать. Об этом пишет издание The Hill.

Республиканцы особенно недовольны тем, что Трамп не смог дожать Гаррис острыми вопросами ее политической деятельности. Сенатор от Северной Каролины Том Тиллис отметил: "Я считаю, что вчера мы упустили много возможностей. Просто задайте вопрос: чувствуете ли вы себя лучше по отношению к границе, чем четыре года назад (намекая на проблемы с мигрантами, — Ред.)? Вам легче платить счета, чем четыре года назад? Вот о чем должна была идти речь".

Однопартийцы Трампа также открестились от его заявлений о непризнании поражения на выборах 2020 года и противоречивых утверждений о мигрантах из Гаити, которые якобы "едят кошек и собак" в Спрингфилде (штат Огайо). Один из сенаторов анонимно сообщил The Hill, что Камала Харрис "была хорошо подготовлена", тогда как Трамп постоянно отвлекался "на другие вещи".

Сенатор от Оклахомы Джеймс Ленкфорд, хоть и критиковал работу модераторов ABC News, все же признал, что Дональд Трамп часто подвергался провокациям Харрис и выглядел неуверенно. Большинство зрителей, смотревших дебаты 10 сентября, признали, что выступление Камалы Харрис было лучше и убедительнее, чем Дональда Трампа.

Кроме того, Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о его отношении к победе Украины в войне, что также вызвало критику.

Ранее "Телеграф" писал, что эти дебаты стали вершиной манипуляционных трюков, а зрители покидали зал. Об этом рассказал политтехнолог Олег Постернак.