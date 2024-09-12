Трамп розчарував республіканців: чому однопартійці розкритикували його

Через нього втратили багато можливостей

Сенатори-республіканці розчаровані виступом Дональда Трампа на дебатах з віцепрезиденткою Камалою Гарріс. Та поки що його однопартійці не говорять про це публічно. Зате такі заяви регулярно звучать в кулуарах.

Багато хто побоюється, що такий виступ може негативно вплинути на виборців, які ще не вирішили, за кого голосувати. Про це пише видання The Hill.

Республіканці особливо незадоволені тим, що Трамп не зміг дотиснути Гарріс гострими запитаннями про її політичну діяльність. Сенатор від Північної Кароліни Том Тілліс зазначив: "Я вважаю, що вчора ми втратили багато можливостей. Просто поставте питання: чи відчуваєте ви себе краще щодо кордону, ніж чотири роки тому (натякаючи на проблеми з мігрантами, — Ред.)? Чи вам легше сплачувати рахунки, ніж чотири роки тому? Ось про що має йтись".

Однопартійці Трампа також відхрестились від його заяв про невизнання поразки на виборах 2020 року та суперечливих тверджень про мігрантів з Гаїті, які нібито "їдять котів і собак" у Спрингфілді (штат Огайо). Один із сенаторів анонімно повідомив The Hill, що Камала Гарріс "була добре підготовлена", тоді як Трамп постійно відволікався "на інші речі".

Сенатор від Оклахоми Джеймс Ленкфорд, хоч і критикував роботу модераторів ABC News, все ж визнав, що Дональд Трамп часто піддавався на провокації Гарріс і виглядав невпевнено. Більшість глядачів, які дивилися дебати 10 вересня, визнали, що виступ Камали Гарріс був кращим і переконливішим, ніж Дональда Трампа.

Крім того, Трамп ухилився від прямої відповіді на питання про його ставлення до перемоги України у війні, що також викликало критику.

Раніше "Телеграф" писав, що ці дебати стали вершиною маніпуляційних трюків, а глядачі покидали залу. Про це розповів політтехнолог Олег Постернак.