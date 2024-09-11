Политтехнолог говорит, что дебаты нужно смотреть всем, кто интересуется техниками информационных манипуляций.

Сначала отмечу, что на этих дебатах нет и не могло быть победителей или проигравших. У каждого из кандидатов была своя стратегия, обращенная на поле соперника.

Для Харрис важно было разрушить мифы о "неразумной" вице-президентке, провалившей миграционную политику, для Трампа — показать себя максимально адекватным и взвешенным, но не за счет жертвы своего эксцентричного образа для собственного электорального ядра.

Действительно, Харрис со своей задачей справилась более эффектно. Думаю, за счет новизны и дамского вида. Она использовала дебаты для того, чтобы представить свою экономическую программу (это было первым вопросом ведущих ABC), используя электоральные образы (детская кроватка, жилье для молодых семей и т.п.).

Затем она перешла в атаку: Трамп оставил после своего президентства наибольший уровень безработицы, развалившуюся систему здравоохранения и угрозу демократии (несколько раз упоминала о "проекте 2025").

Трамп отражался прогнозируемыми фразами, наконец скатился к обвинению Харрис в марксизме. И использовал "запретный прием", оскорбляя отца Харрис — университетского профессора. Было заметно, как Камала в первые минуты старалась не реагировать на выпад, но впоследствии стало заметно, что этот удар дался ей тяжело, ведь убрала калифорнийскую улыбку.

Затем обсудили таможенные тарифы. Здесь было заметно, что ведущий подыграл демократам, задавая вопрос Трампу, который является фанатом экономического протекционизма, о том, что его таможенные тарифы будут фактически переведены на плечи американских потребителей, которые будут покупать иностранные товары по повышенным ценам.

На теме абортов Трамп "завелся", пытаясь прибегать к объяснению: "мы сделали так, чтобы штаты сами принимали решение". Но Харрис давила на ценностную основу, сочувствие у женщин, поэтому рациональный ответ Трампа очень контрастировал с эмоциональным у Харрис.

Эти дебаты – вершина манипуляционных трюков и ужимов, действенных риторических приемов и словесных хуков. Их обязательно нужно просматривать тем, кто интересуется техниками информационных манипуляций.

Один из таких мне запомнился больше всего. Во время своего ответа на вопрос ведущего о миграционной политике нынешней администрации (она сдвинула ответ и сосредоточилась на борьбе с транснациональной преступностью, которую несет за собой миграция), Харрис нечаянно вспомнила о том, что избиратели Трампа покидают его митинги и можно заметить, что зал полупустой.

Харрис специально затронула нарциссического Трампа "за живое", и вместо того, чтобы представить наиболее яркие тезисы республиканцев о миграции (а миграционный подход у респ более привлекателен), Трамп начал свои минуты тратить на рассказ о своих митингах, убеждая избирателей во лжи Харрис. Это наглядный пример того, как можно использовать особенности характера соперника в свою пользу.

Итог дебатов, по моему мнению, следующий: Трамп выглядел условно говоря "взвешенным" на весах, совершенно понятным и прогнозируемым, раскрытой книгой. Харрис смогла показать себя новой, чуть-чуть голливудской актрисой, ученицей-отличницей, которая учится и постоянно растет.

И чтобы нанести решающий удар, демократы подготовили после дебатов подарок. Селебрити Тейлор Свифт публично поддержала в сети Instagram кандидатуру Харрис на пост президента США после дебатов. По данным опросов, для 18% важно, кого поддерживает Свифт, чрезвычайно популярная в американской культуре.

Источник — Facebook Олега Постернака.