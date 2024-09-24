Зеленский в США сделал обнадеживающее заявление об окончании войны

Глава Украины дал повод для оптимизма

Президент Украины Владимир Зеленский, который находится с визитом в Соединенных Штатах Америки, сделал обнадеживающее заявление о завершении войны в Украине. Он сказал, что "мы ближе к миру, чем думаем".

"Я думаю, что мы ближе к миру, чем думаем. Мы ближе к окончанию войны", — сказал Зеленский во время интервью с соведущим "Доброе утро, Америка" Робином Робертсом, пишет ABC News.

Это заявление прозвучало на фоне разъяснения президента нашей страны, что План победы состоит в укреплении Украины. Вот почему мы просим наших друзей и союзников, укрепить нас, подчеркнул Зеленский.

Напомним, Зеленский на полях Генеральной Ассамблеи ООН встретился с двухпартийной делегацией Конгресса США. Он рассказал конгрессменам о плане победы Украины в войне, которую ведет против нашей страны Россия.

Как сообщал "Телеграф", кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пренебрежительно высказался в адрес главы Украины Владимира Зеленского. Республиканец назвал его "величайшим продавцом в истории", потому что якобы после каждого визита в США президент Украины возвращается "с 60 миллиардами долларов".