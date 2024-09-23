"Внимательно выслушаем": в США отреагировали на план победы Зеленского

У правительства Соединенных Штатов уже есть некоторое понимание

Правительство Соединенных Штатов Америки внимательно ознакомится с планом победы, представленным президентом Украины Владимиром Зеленским. У Вашингтона уже есть понимание, что Киеву и Украине нужно больше средств, в том числе финансовых для победы над Россией.

Об этом рассказывает "Телеграф" со ссылкой на официального представителя Государственного департамента США Дэниела Сайзека.

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Сайзек добавил, что у США также есть своя точка зрения. Но следует отметить, что Штаты уже предоставили Украине более 90 миллиардов долларов помощи, в том числе более 50 миллиардов долларов – военной помощи.

При этом в правительстве США понимают, что Украине нужно больше денег и оружия, чтобы защитить себя, вернуть больше территории и остановить новое наступление российской армии.

По словам Сайзека, президент Байден и его команда всегда пристально слушают все планы, предложения и выступления украинской стороны.

"США привержены безопасности Украины. Я не могу сегодня заявить об изменении позиций США в этой сфере. Я могу лишь сказать, что правительство США будет внимательно слушать предложения президента Зеленского", — отметил представитель Государственного департамента.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Кремле заявили о "готовности ознакомиться с планом Зеленского", хотя серьезно пока его там не воспринимают.