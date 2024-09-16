Столтенберг подверг критике слишком осторожную позицию некоторых стран

Украина должна получить разрешение использовать западное оружие дальнего радиуса действия для ударов по военным объектам на российской территории. Предоставление такого разрешения сейчас зависит от отдельных стран НАТО.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью LBC. Он отметил, что решение должны принимать отдельные члены Альянса после тесных консультаций, но в то же время подверг критике слишком осторожную позицию некоторых стран, сказав, что "не бывает вариантов без рисков".

"У нас есть полномасштабная война в Европе, начатая Москвой. В войне нет вариантов без рисков. Но я продолжаю считать, что наибольшим риском для нас будет победа президента Путина в Украине", – сказал он, объясняя свою позицию.

Между тем США в очередной раз продемонстрировали нерешительность, заявив, что пока "не готовы" говорить о предоставлении Украине разрешения бить дальнобойным вооружением по целям в России. То есть встреча премьер-министра Британии Кира Стармера и президента США Джозефа Байдена ни к чему не привела.

Западные СМИ считают, что решение США не менять политику по ударам по России связано с тем, что Байден опасается эскалации конфликта и не хочет рисковать возможной предстоящей "перезагрузкой" отношений с Москвой. Именно поэтому руководство Америки постоянно меняет причину отказа в разрешении использовать дальнобойное оружие для ударов по территории РФ.

Ранее "Телеграф" также сообщал о том, что Блинкен сделал важное заявление о разрешении бить по России дальнобойным оружием. Он говорит, что наступил критический момент в поддержке Украины в борьбе с Россией.