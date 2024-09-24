Білий дім розколовся навпіл через позицію щодо ракет для України

У США тривають суперечки щодо дозволу Україні бити по РФ

Зеленський особисто звернеться до Байдена щодо дозволу на удари вглиб Росії, але він, ймовірно, знову відмовить. Президент України планує обговорити це питання під час зустрічі з американським колегою у Вашингтоні цього тижня. Київ прагне отримати дозвіл на використання наданих США тактичних ракетних систем армії (ATACMS) та інших боєприпасів великої дальності для ураження стратегічних цілей на російській території. Українська сторона вважає, що такі удари можуть суттєво вплинути на хід війни.

Адміністрація Байдена досі відмовляла Україні в такому дозволі, побоюючись ескалації конфлікту. Це викликає розчарування Києва. Українські високопосадовці наголошують, що Росія отримує зброю від Ірану та Північної Кореї, тоді як Захід обмежує можливості України для відсічі агресору. Про це пише The Washington Post.

Можливість бити по території РФ — у плані перемоги

Українська делегація планує представити Байдену свій "план перемоги". Важливою частиною цього плану є можливість завдавати ударів по російських об'єктах на їхній території. Зокрема, Київ прагне атакувати аеродроми, з яких злітають літаки, що запускають ракети по Україні.

Представники США стверджують, що запаси ATACMS та подібних боєприпасів обмежені, тому їх використання проти цілей у Росії матиме лише короткочасний ефект. Натомість вони радять зосередитися на ударах по об'єктах у Криму, що вже змусило Кремль відвести частину військ з півострова.

Європейські партнери України не погоджуються з американською позицією. Вони вважають, що дозвіл на удари більшої дальності по Росії може суттєво вплинути на хід війни, порушивши логістику противника та знищивши важливі військові об'єкти. Велика Британія та Франція вже надають Україні ракети більшого радіуса дії і підтримують їх використання проти цілей на російській території.

Українські військові зазначають, що росіяни вже почали менше використовувати аеродроми, найближчі до кордону з Україною. Літаки тепер використовують ці злітно-посадкові смуги лише для швидкої дозаправки або обслуговування.

У Вашингтоні тривають дискусії щодо цього питання. Міністр оборони Ллойд Остін виступає проти послаблення обмежень, тоді як держсекретар Ентоні Блінкен висловив готовність вислухати українські аргументи. Остаточне рішення залишається за президентом Байденом.

Раніше "Телеграф" також розповідав, що в США не вірять в ефективність ударів далекобійною зброєю по РФ. Вони заявляють, що нібито немає єдиного компонента, який допоміг би перемогти у війні.