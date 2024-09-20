Денег хватит до января: появился прогноз насчет помощи Украине от США на 2025 год

В начале года в США начнет работу новый состав Конгресса

Россия продолжает вести против Украины войну, и нашей стране критически необходима помощь США. Из-за политических процессов в Штатах в 2024 году несколько месяцев не могли утвердить оказание помощи Украине и в январе-феврале 2025 года выделенные средства закончатся.

Какой будет ситуация в следующем году, спрогнозировал для "Телеграфа" Владислав Фарапонов, глава "Института Американистики", аналитик "Интерньюз-Украина". Он подчеркнул, что на ситуацию повлияют выборы в США — как президентские, так и парламентские, новый состав Конгресса начнет свою работу несколько раньше, чем новый президент вступит в должность.

Он отметил, что многое будет зависеть от того, каким будет большинство одной из партий. Если большинство будет таким же шатким, как сейчас, когда республиканцы имеют преимущество только в семь-восемь голосов, любое решение будет под угрозой.

"Мне пока сложно сказать, но в целом тех средств, которые проголосовали в апреле... примерно может хватить до января. Если будут двигаться с такой скоростью и с таким количеством, то январь — конец декабря, если меньше интенсивность, то возможно начало февраля даже где-то март", — считает Фарапонов.

По его словам, начало новых разговоров о дополнительном финансировании для Украины, вероятно, начнется в марте-апреле. Однако это не значит, что решение будет сразу принято.

"Я думаю, что около месяца могут быть дебаты, пока одна палата проголосует, пока другая. Но я думаю, что в итоге решение будет. Потому что, если бы были реальные проблемы с этим, если бы было нежелание это делать, эти сигналы мы бы считывали и раньше", — сказал глава "Института Американистики".

Как сообщал "Телеграф", спикер Пентагона Сабрина Сингх заявила, что 6 миллиардов долларов, которые доступны для помощи Украине по программе PDA (прямых президентских полномочий) планируется использовать "любым возможным способом" после того, как закончится финансовый год в США. Этим деньгам не дадут "сгореть".