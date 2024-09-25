Война в Украине — на 10-м месте, но… Как Трамп и Харрис борются за избирателей в "колеблющихся" штатах

Сотни тысяч представителей национальных меньшинств озабочены агрессией России

Война в Украине входит только в ТОП-10 основных проблем за рубежом, беспокоящих граждан Соединенных Штатов. Но кандидаты на пост президента США Камала Харрис и Дональд Трамп все равно прибегают к этой теме, чтобы привлечь на свою сторону избирателей.

Об этом говорится в исследовании Института глобальных дел (IGA), проведенном в партнерстве с YouGov.

Больше читайте на сайте "Телеграф" в публикации: "Как избиратели Трампа и Харрис стремятся завершить войну в Украине? Результаты свежего опроса".

Соцопрос IGA включал выборку мнений американцев в так называемых "колеблющихся" штатах, которые фактически решат судьбу этих выборов. В этих штатах традиционно поддержка демократов и республиканцев находится на одинаковом уровне. "Колеблющимися" штатами считают Аризону, Висконсин, Джорджию, Мичиган, Неваду и Пенсильванию.

Преимущество, например, в Пенсильвании может принести Трампу или Харрис 19 голосов избирателей, а в Аризоне — 11. В своих предвыборных кампаниях оба кандидата должны учитывать настроения избирателей в этих штатах, чтобы победить в борьбе за их голоса.

К примеру, вице-президент Харрис 10 сентября на дебатах с экспрезидентом Трампом обратилась к 800 тысячам американцев из Пенсильвании, которые имеют польское происхождение, заявив, что "Польша может быть следующей мишенью России после Украины". Поэтому 23 сентября сотни тысяч польских американцев официально поддержали Харрис на этих выборах как раз из-за потенциальной опасности их родине.

"У вицепрезидента Харрис имеется долгий опыт защиты нашей демократии здесь, дома, и защиты наших братьев, сестер, родителей, дедушек и бабушек в Польше – тех самых людей, на которых Владимир Путин намерен напасть дальше, если Украина падет", — говорилось в письме польской общины.

Как отмечает Марк Анна, старший научный сотрудник IGA, путь кандидатов в Белый дом проходит через эти шесть штатов, где избиратели глубоко скептически относятся к нынешней внешней политике и глобальной роли Америки.

"Наши данные показывают, что на национальном уровне Камала Харрис имеет преимущество над Дональдом Трампом в вопросах внешней политики, но в шести "колеблющихся" штатах преимущество на стороне Трампа. Учитывая ожидаемые минимальные отрывы, кампании игнорируют эти нюансы на свой риск", — подчеркивает эксперт.

Согласно результатам опроса, в "колеблющихся" штатах считают, что Трамп, вероятно, будет вести внешнюю политику, которая принесет пользу американцам (53%). Избиратели в этих штатах также считают, что Трамп вероятно завершит войны в Украине и Газе (58%).

51% опрошенных полагают, что Трамп скорее улучшит международную репутацию Америки.

Как и по всей Америке, в "шатких" штатах война в Украине замыкает десятку основных внешнеполитических проблем, которые тревожат граждан, говорится в публикации.

Напомним, Трамп отказался от повторных дебатов с Харрис и "Телеграф" рассказал, как он это объяснил.