Війна в Україні — на 10-му місці, але… Як Трамп і Гарріс борються за виборців у "хитких" штатах

Сотні тисяч представників національних меншин стурбовані агресією Росії

Війна в Україні входить лише в ТОП-10 основних проблем за кордоном, які тривожать громадян Сполучених Штатів. Але кандидати на пост президента США Камалла Гарріс і Дональд Трамп все одно вдаються до цієї теми, щоб привернути на свій бік виборців.

Про це йдеться у дослідженні Інституту глобальних справ (IGA), проведеному у партнерстві з компанією YouGov.

Більше читайте на сайті "Телеграф" у публікації: "Як виборці Трампа та Гарріс прагнуть завершити війну в Україні? Результати свіжого опитування".

Соцопитування IGA включало вибірку думок американців у так званих "хитких" штатах, які фактично вирішать долю цих виборів. У цих штатах традиційно підтримка демократів і республіканців перебуває на однаковому рівні. "Хиткими" штатами вважають Аризону, Вісконсин, Джорджію, Мічиган, Неваду і Пенсильванію.

Перевага, наприклад, в Пенсильванії може принести Трампу чи Гарріс 19 голосів виборників, а в Аризоні — 11. У своїх передвиборчих кампаніях обидва кандидати мусять зважати на настрої виборців у цих штатах, щоб перемогти у боротьбі за їхні голоси.

До прикладу, віцепрезидентка Гарріс 10 вересня під час дебатів з експрезидентом Трампом звернулася до 800 тисяч американців з Пенсильванії, які мають польське походження, заявивши, що "Польща може бути наступною мішенню Росії після України". Тому 23 вересня сотні тисяч польських американців офіційно підтримали Гарріс на цих виборах якраз через потенційну небезпеку їхній батьківщини.

"Віцепрезидентка Гарріс має тривалий досвід захисту нашої демократії тут, удома, і захисту наших братів, сестер, батьків, дідусів і бабусь у Польщі – тих самих людей, на яких Володимир Путін сподівається напасти далі, якщо Україна впаде", — йшлося в листі польської громади.

Як зазначає Марк Ганна, старший науковий співробітник IGA, шлях кандидатів до Білого дому пролягає через ці шість штатів, де виборці глибоко скептично ставляться до нинішньої зовнішньої політики та глобальної ролі Америки.

"Наші дані показують, що на національному рівні Камала Гарріс має перевагу над Дональдом Трампом у питаннях зовнішньої політики, але в шести "хитких" штатах перевага на боці Трампа. Зважаючи на очікувані мінімальні відриви, кампанії ігнорують ці нюанси на свій ризик", — підкреслює експерт.

Відповідно до результатів опитування, у "хитких" штатах вважають, що Трамп, ймовірно, вестиме зовнішню політику, яка принесе користь американцям (53%). Виборці в цих штатах також вважають, що Трамп більш ймовірно завершить війни в Україні та Газі (58%).

51% опитаних думають, що Трамп імовірніше покращить міжнародну репутацію Америки.

Як і по всій Америці, в "хитких" штатах війна в Україні замикає десятку основних зовнішньополітичних проблем, які тривожать громадян, йдеться у публікації.

Нагадаємо, Трамп відмовився від повторних дебатів з Гарріс і "Телеграф" розповів, як він це пояснив.