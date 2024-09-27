В США бушует мощный ураган, уже есть погибшие (фото и видео непогоды)

Эвакуированы десятки тысяч человек

В ночь на пятницу, 27 сентября, на американский штат Флорида обрушился мощный ураган "Хелен". За несколько часов до выхода из Мексиканского залива на сушу он резко усилился.

Как сообщает USA TODAY, американский Национальный центр исследования ураганов повысил его категорию до четвертой — "чрезвычайно опасный ураган". Многие округа и населенные пункты Флориды еще до выхода урагана на берег оказались затоплены и остались без электричества и связи.

Заместитель директора Национального центра исследования ураганов Джейми Роум сказал, что "Хелен" приведет к небывалым наводнениям в глубине суши и, по всей вероятности, унесет много жизней. По последним данным, в результате последствий урагана уже погибли по меньшей мере 3 человека.

"В исторической перспективе 50% жертв пришлось именно на такие ситуации. В этой ситуации, с такими потенциальными наводнениями, вероятно, будет много жертв", — сказал Роум.

Ураган "Хелен" имеет в диаметре несколько сотен километров. Таким образом, он стал одним из крупнейших ураганов в Мексиканском заливе за последний век.

В районе Тампы, в полутораста километрах от центра урагана, зафиксирован рекордный подъем океана — почти два метра выше нормы. Во всей Флориде, а также в соседней Джорджии, куда затем направится "Хелен", еще до основного удара урагана без света осталось более 800 тысяч домов и предприятий.

Согласно данным Национального центра наблюдения за ураганами (NHC) в 1 час ночи по восточному времени, скорость ветра урагана Хелен достигает 110 миль/час. Несмотря на то, что его интенсивность ослабла до второй категории, он продолжает создавать катастрофические ветры, которые сейчас продвигаются в Джорджию.

Ураган уже заставил закрыть школы, аэропорты и дороги по всей Флориде. Более 70 000 человек в четырех округах – Франклин, Тейлор, Либерти и Вакулла – были эвакуированы.

Ожидается, что Хелен повернет на северо-запад и замедлится над Теннесси в пятницу и субботу. Предвидя масштабное влияние шторма, президент США Джо Байден одобрил объявление чрезвычайной ситуации перед выходом "Хелен" на берег для Флориды, Джорджии, Северной Каролины, Южной Каролины и Алабамы, чтобы мобилизовать федеральные ресурсы управления чрезвычайными ситуациями.

"Хелен" является 4-м ураганом, вышедшим на берег США в 2024 году. Он стал первым известным штормом категории 4, поразившим регион Биг-Бенд во Флориде с начала ведения записей в 1851 году.

Напомним, президент США Джо Байден, снявший свою кандидатуру с предстоящих президентских выборов, заявил о том, что он точно победил бы Дональда Трампа. По его словам, выйдя из предвыборной гонки, он дал таким образом "дорогу молодым".