Байден назвал настоящую причину снятия своей кандидатуры с президентских выборов (видео)

Байден остается на посту президента США последние пару месяцев

Президент США Джо Байден, который снял свою кандидатуру с предстоящих президентских выборов, заявил о том, что он наверняка бы победил Дональда Трампа. По его словам, выйдя из предвыборной гонки он дал таким образом "дорогу молодым".

Байден подчеркнул, что у него уже достаточно почтенный возраст и даже ему самому сложно представить, сколько ему лет. Об этом он сказал в эфире телеканала ABC.

Действующий президент Америки Джо Байден признался в том, что есть люди, которые очень хотели того, чтобы он вышел из президентской гонки. Таким образом у них появился бы шанс продвинуться вперед. Однако снял он свою кандидатуру по причине своего возраста.

"Есть люди, которые хотели, чтобы я вышел из гонки, чтобы у них был шанс продвинуться вперед. Я это понимаю. Это человеческая натура. Но я вышел из президентской гонки по другой причине. Я начал задумыватьсь ( о своем возрасте — ред.)… Даже мне самому сложно представить сколько мне лет", — сказал он в эфире программы The View на канале ABC.

Также Байден с уверенностью заявил, что он однозначно победил бы Дональда Трампа во время выборов президента Америки.

"Я бы обыграл Трампа. Я был в этом уверен", — сказал политик своим собеседникам.

Напомним, редакционная коллегия The New York Times после дебатов заявила, что Трамп представляет угрозу для демократии, а потому призвала Байдена снять свою кандидатуру, поскольку действующий президент США "уже не тот человек, которым он был четыре года назад".

После этого в СМИ появились сообщения о том, что Байден может снять свою кандидатуру, если это решение будет поддержано его близкими. А уже в августе стало известно о том, что Джо Байден снимает свою кандидатуру с предстоящих президентских выборов

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что согласно опросу, большинство американцев положительно отнеслись к решению президента США Джозефа Байдена выйти из предвыборной президентской гонки. Кроме того, большая часть жителей США считает, что Байден должен досрочно уйти в отставку с поста президента США.