У США вирує потужний ураган, вже є загиблі (фото і відео негоди)

Евакуйовано десятки тисяч людей

У ніч проти п'ятниці, 27 вересня, на американський штат Флорида наринув потужний ураган "Хелен". За кілька годин до виходу з Мексиканської затоки на сушу він різко посилився.

Як повідомляє USA TODAY, американський Національний центр дослідження ураганів підвищив його категорію до четвертої — "надзвичайно небезпечний ураган". Багато округів та населених пунктів Флориди ще до виходу урагану на берег виявилися затоплені та залишилися без електрики та зв'язку.

Заступник директора Національного центру дослідження ураганів Джеймі Роум сказав, що "Хелен" призведе до небувалих повеней у глибині суші і, цілком імовірно, забере багато життів. За останніми даними, в результаті наслідків урагану вже загинули щонайменше 3 людини.

"В історичній перспективі 50% жертв припало саме на такі ситуації. У цій ситуації, з такими потенційними повенями, ймовірно, буде багато жертв", — сказав Роум.

Ураган "Хелен" має в діаметрі кілька сотень кілометрів. Таким чином він став одним із найбільших ураганів у Мексиканській затоці за останнє століття.

У районі Тампи, за півтораста кілометрів від центру урагану, зафіксовано рекордне піднесення океану — майже два метри вище за норму. У всій Флориді, а також у сусідній Джорджії, куди потім попрямує "Хелен", ще до основного удару урагану без світла залишилося понад 800 тисяч будинків та підприємств.

Згідно з даними Національного центру спостереження за ураганами (NHC) о 1 годині ночі за східним часом, швидкість вітру урагану Хелен досягає 110 миль/год. Незважаючи на те, що його інтенсивність ослабла до другої категорії, він продовжує створювати катастрофічні вітри, які зараз просуваються до Джорджії.

Ураган уже змусив закрити школи, аеропорти та дороги по всій Флориді. Понад 70 000 людей у ​​чотирьох округах – Франклін, Тейлор, Ліберті та Вакулла – були евакуйовані.

Очікується, що Хелен поверне на північний захід і сповільниться над Теннессі в п'ятницю та суботу. Передбачаючи масштабний вплив шторму, президент США Джо Байден схвалив оголошення надзвичайної ситуації перед виходом "Хелен" на берег для Флориди, Джорджії, Північної Кароліни, Південної Кароліни та Алабами, щоб мобілізувати федеральні ресурси управління надзвичайними ситуаціями.

"Хелен" є 4-м ураганом, що вийшов на берег США у 2024 році. Він став першим відомим штормом категорії 4, який вразив регіон Біг-Бенд у Флориді з початку ведення записів у 1851 році.

Нагадаємо, президент США Джо Байден, який зняв свою кандидатуру з майбутніх президентських виборів, заявив про те, що він точно переміг би Дональда Трампа. За його словами, вийшовши з передвиборчих перегонів, він дав таким чином "дорогу молодим".