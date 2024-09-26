Почему Зеленский не встретился с Трампом в США? СМИ назвали вероятную причину

По данным американских СМИ, это могло бы быть расценено как поддержка избирательной кампании кандидата от Республиканской партии

Команда президента Украины Владимира Зеленского не стала встречаться с кандидатом в президенты США от Республиканской партии и 45-м президентом Дональдом Трампом в его резиденции. Причиной послужило то, что эту встречу могли бы расценить как поддержку избирательной кампании Трампа.

Об этом пишет журналист издания Time Саймон Шустер со ссылкой на двух чиновников, близких к украинскому лидеру. По его словам, вначале команды Зеленского и Трампа обсуждали идею встречи в поместье республиканца в Мар-а-Лаго. Однако затем представители Украины попросили американского политика встретиться на "нейтральной территории", чтобы это не могло быть расценено как поддержку выдвижения Трампа в президенты.

В качестве места для встречи предлагалась съемочная площадка одного из американских каналов. Там же планировалось и совместное интервью.

"Этот вариант все еще обсуждался, когда Зеленский приземлился в США, по словам одного из украинских чиновников. Но первое публичное мероприятие поездки, похоже, изменило тон этих обсуждений", — пишет Шустер. Он отмечает, что Трамп "обиделся" на Зеленского за то, что президент Украины первым делом посетил Скрэнтон — родной город Джо Байдена в штате Пенсильвания.

В то же время, как заявили в Белом доме, визит Зеленского в Пенсильванию, а также посещение им оружейного завода было организовано не по инициативе Соединенных Штатов, а по запросу Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Трамп обвинил Зеленского в "грязных маленьких выпадах" в его сторону. При этом он не уточнил, что имел в виду.