"Будет на нашей стороне": Зеленский заверил, что Трамп поддержит Украину, если победит

В ходе встречи в Нью-Йорке Трамп был заинтересован услышать детали "Плана победы" от президента Украины

Экс-президент США Дональд Трамп, вновь выставивший свою кандидатуру на выборах, будет поддерживать Украину, если выиграет выборы и займет Белый дом. Он дал такое обещание в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сказал сам Зеленский в интервью телеканалу Fox News. Он сказал, что не знает, что именно будет после выборов в США и кто на них победит, но поддержка Украины сохранится.

"Я не знаю, что будет после выборов и кто будет президентом… Но я получил от Дональда Трампа очень прямую информацию, что он будет на нашей стороне, что он будет поддерживать Украину", – сказал он.

Зеленский также рассказал, что во время встречи в Нью-Йорке Трамп был заинтересован услышать детали "Плана победы" от президента Украины. Кроме этого, по словам Зеленского, Трамп задавал президенту Украины много вопросов о важных вещах – ситуации на фронте, необходимой от западных стран помощи и причинах войны против российских оккупантов вообще.

В пятницу, 27 сентября, кандидат в президенты США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сказал, что у него хорошие отношения с Владимиром Путиным. И он постарается закончить войну в Украине выгодно для обеих сторон конфликта.

При этом Трампу скорее всего подсказали изменить свое отношение к Украине. Однако не исключено, что новая линия будет придерживаться только во время выборов. Об этом рассказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в разговоре с "Телеграфом": "Трамп молчит о главном: выводы по итогам встречи Зеленского в США".