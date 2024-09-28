Трамп молчит о главном: выводы по итогам встречи Зеленского в США

Встреча длилась один час

В пятницу, 27 сентября, в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке состоялась встреча кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Политики обсудили тему возможного завершения войны в Украине и "отвесили" друг другу ряд комплиментов.

При этом Трамп не упустил возможности вновь заявить о том, что победа вице-президента США Камалы Харрис на выборах якобы приведет к Третьей мировой войне.

"Телеграф" пообщался с экс-министром иностранных дел Украины Владимиром Огрызко и узнал его мнение по поводу встречи Зеленского и Трампа. Украинский дипломат рассказал о том, почему же эта встреча все-таки состоялась и чего реально от нее следует ожидать.

Почему Трамп встретился с Зеленским

Моя версия заключается в том, что какой-то умный человек в его окружении ему на пальцах объяснил, что если он будет продолжать антиукраинскую риторику, то американцы украинского, а возможно и польского происхождения просто от него отвернутся. А каждая тысяча голосов может быть решающей. Поэтому вместо этих нападок он стал сразу говорить о том, что Зеленский друг, что Украина прекрасная, красивая, хотя вчера он говорил, что все разрушено и ничего уже нет.

Тут надо понимать его психотип. Но я думаю, что главную роль сыграли те люди, которые его убедили, что это абсолютно глупо. Такая позиция, она для него является проигрышной в первую очередь в контексте выборов.

А что уже будет после, если он победит, то это уже другая история.

Будет ли Трамп "играть на стороне Путина" и как поведет себя, если победит на выборах президента США

Как он будет работать (если победит — прим. ред) мы пока не знаем. Он об этом молчит. Я не думаю, что это будет проукраинская позиция. Ну, посмотрим.

"То есть он может все равно играть на стороне Путина? — спросил журналист "Телеграфа" и получил короткий ответ — "А у вас есть сомнения?".

Конечно, это будет зависеть от того, какая будет конфигурация в Конгрессе и в Сенате. Потому что он может получить, если он победит, демократическое большинство в Конгрессе и, возможно, даже в Сенате.

Тогда он будет связан по рукам и ногам, так что тогда придется идти на определенные компромиссы и уступки. Тем более, что и в самой Республиканской партии довольно много людей, которые придерживаются адекватных позиций. Поэтому здесь пока говорить преждевременно. Нужно дождаться результатов выборов.

Комплименты в сторону Зеленского — это попытка вернуть себе внимание проукраинских избирателей в США?

Это попытка, по моему мнению, вернуть внимание именно проукраинских избирателей, а их там немало. Трудно сказать, какое их там количество, но это сотни тысяч избирателей, а это очень мощный ресурс.

Если вы вспомните только прошлые выборы, то там судьба будущего президента решалась несколькими тысячами, а это говорит о том, что там идет борьба практически за каждый голос.

Что представляет из себя план победы Трампа

Я не могу читать его мысли и видеть его сны, но он избегает любой конкретики. А это оставляет пространство для любых шагов и для любых маневров.

Поэтому, честно говоря, сейчас спрогнозировать, что он будет делать очень сложно. Я бы сказал, что это специфика психотипа этого конкретного человека.

Приедет ли Трамп в Украину, как обещал

До выборов точно нет, а дальше посмотрим... Сейчас говорить о перспективах в американском контексте невозможно, потому что настолько много разных составляющих, которые будут влиять на то, что произойдет, что никакой искусственный интеллект не поможет, потому что вариантов множество. Мы просто будем с вами тыкать пальцем в небо… Так оно, я думаю, не сработает.

Давайте дождемся выборов, узнаем о раскладах политических сил - кто придет к власти, какие будут команды. Это тоже будет влиять на то, каким образом будут развиваться события, потому что не сам же Трамп формирует все направления своей политики. Это же его помощники, советники, министры и так далее. То есть, какие они имеют взгляды, как они собираются реализовать свои полномочия, какие будут функции — это все впереди.

Поэтому, я думаю, что сейчас мы не можем себе позволить роскоши заниматься такими "прогнозами", потому что они базируются в основном на таких, знаете, симпатиях, антипатиях или каких-то очень субъективных оценках, которые могут быть абсолютно неадекватными.

Напомним, Зеленский в США встретился с двухпартийной делегацией Конгресса. Среди прочего, он рассказал конгрессменам о плане победы Украины в войне против российских захватчиков.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон показательно отменил запланированную ранее встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он заявил, что "очень занят".