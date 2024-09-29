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Бросить Украину или показать Путину силу? Какие сценарии продвигает окружение Трампа

Автор
Ольга Кирилова
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Какие сценарии продвигает окружение Трампа
Какие сценарии продвигает окружение Трампа. Фото cnn.com

Некоторые из окружения Трампа верят, что мира в Украине можно добиться через силу.

Решения Дональда Трампа невозможно предугадать. Но как и у любого политика, у него есть люди, к идеям и мыслям которых он может прислушиваться. В том числе по вопросам внешней политики.

"Телеграф" рассказывает, кто потенциально может влиять на взгляды кандидата в президенты США, и каково их мнение о поддержке Украины.

Война в Украине — не проблема США

1. Элбридж Колби, бывший чиновник Пентагона, который может занять пост советника Трампа по национальной безопасности в случае победы последнего на выборах.

Колби признает, что вторжение России в Украину — зло, а война — ужасная трагедия. Однако он принадлежит к лагерю республиканцев, которые считают, что главной угрозой для США выступает Китай, а не Россия. Поэтому фокус на Азии, а не на Украине должен быть приоритетом внешней политики Штатов. По его мнению, заботиться о помощи Киеву должна в основном Европа.

"США должны стимулировать европейские страны к тому, чтобы они взяли на себя лидерство в поддержке Украины. У Европы бесспорно есть потенциал для этого — то, чего ключевым государствам, особенно, но не только лишь Германии, пока не хватает, так это политической воли тратить средства и политический капитал, чтобы одновременно вооружать себя и оказывать Украине военную помощь, согласно требованиям реальности", — писал Колби год назад.

Позже он заявил британским журналистам, что и Великобритания не должна ожидать значительной поддержки от США в отношении Украины в случае второго президентского срока Трампа и в очередной раз призвал Европу взять на себя "основную ответственность".

"Вы должны лучше заботиться о своей собственной ситуации, ведь мы должны сосредоточиться на Китае", — говорил Колби.

Американец часто критикует администрацию действующего президента США Джо Байдена за то, что их стратегия по войне в Украине была "провальной".

"Нынешний курс администрации Байдена и Харрис неудачно спланирован — это умеренный подход, постепенно приводящий к проигрышу в войне, истощая наши запасы, тогда как Россия перевооружается", — написал на днях Элбридж Колби в своем профиле Х.

В одном из недавних интервью он заявил, что Украина не должна становиться членом НАТО.

"Я не считаю, что Украина должна быть в НАТО. Это не потому, что я не поддерживаю Украину. А потому, что, по моему мнению, мы не нуждаемся в этом для защиты наших интересов. Мы уже слишком распорошены. Поэтому зачем нам брать на себя новые обязательства?" — сказал Колби.

Положительно Колби отозвался и о "мирном плане" кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса, который предложил фактическое замораживание линии фронта, а также отказ Украины от идеи членства в Североатлантическом альянсе.

"Сенатор Вэнс придерживается реалистической позиции и открыто предлагает реалистическую основу для завершения конфликта, — сказал Элбридж Колби. — В то время как другие люди занимаются безответственными фантазиями".

Элбридж Колби. Фото The Marathon Initiative
Элбридж Колби. Фото The Marathon Initiative

Подтолкнуть Киев к переговорам

2 и 3. Фред Флейтц и Кит Келлог, бывшие чиновники по национальной безопасности в администрации Трампа и его действующие советники, принадлежат к консервативному аналитическому центру America First Policy Institute.

В апреле 2024 года Флейтц и Келлог изложили свой план окончания войны в Украине, "предложив вариант действий на будущее" в случае победы республиканца.

Согласно плану, Соединенные Штаты продолжат вооружать Украину и укреплять ее оборону, чтобы Россия не смогла повторно напасть после заключения мирного соглашения. Но дальнейшая военная помощь США потребует от Украины участия в мирных переговорах с Россией.

Чтобы убедить Путина участвовать в мирных переговорах, президент США и другие лидеры НАТО должны предложить "отложить вступление Украины в Альянс на длительное время в обмен на комплексное и подконтрольное мирное соглашение с гарантиями безопасности".

Также они допускают, что России можно предложить "некоторое ограниченное снятие санкций". А в будущем прийти к нормализации отношений с Москвой.

"Украину не заставляли бы отказаться от цели возвращения всех ее территорий, но она согласилась бы использовать дипломатию, а не силу".

По данным Foreign Policy, на саммите НАТО в Вашингтоне, когда европейские чиновники искали контакты с представителями администрации Трампа, Кит Келлог был одним из проводивших встречи с союзниками. Из его уст они услышали претензию, что страны НАТО, которые не тратят достаточно на оборону, нарушают Североатлантический договор.

Трамп ранее в этом году на предвыборном митинге пригрозил, что не будет защищать союзников по НАТО, которые не достигают установленного блоком уровня оборонных расходов в 2% ВВП.

Фред Флейтц и Кит Келлог. Фото VOA и Korea JoongAng Daily
Фред Флейтц и Кит Келлог. Фото VOA и Korea JoongAng Daily

"Автономные зоны" в Украине

4. Ричард Греннел, экс-посол Соединенных Штатов в Германии, бывший исполняющий обязанности директора национальной разведки США. Позже являлся специальным "посланником" Трампа, в случае победы республиканца может стать Государственным секретарем США.

В июле 2024 года во время круглого стола, организованного компанией Bloomberg, Греннел высказал идею об "автономных зонах" в Украине как пути завершения войны. Это, по его мнению, поможет сберечь территориальную целостность страны.

"Автономные регионы могут означать разные вещи для разных людей, но нужно работать над этими деталями", — заявил Гренелл.

Как и упомянутые ранее деятели из окружения Трампа, Гренелл выступает против членства Украины в НАТО. "Не стоит принимать в клуб новых членов, когда текущие не платят свой справедливый взнос", — аргументировал он.

Гренелл верит, что Трамп сможет быстро закончить российско-украинскую войну, поговорив с Путиным и Зеленским.

"Я считаю, что у Трампа есть то, что я бы назвал "достоверность угрозы"... Позвольте привести пример: когда евангелистского пастора Брансона удерживали против его воли в Турции, это было очень неприятно для многих американцев.

Союзник НАТО удерживал пастора против его воли, и мы мало чего могли добиться от турков. Эта ситуация всплыла, и в конце концов дошла до Дональда Трампа. И он сказал Эрдогану: "Если ты не освободишь этого пастора, я разрушу твою экономику, начиная с завтрашнего дня". И пастора Брансона освободили уже на следующий день.

Я считаю, что разница состоит в том, что Эрдоган верил, что Дональд Трамп действительно немедленно что-то сделает. Он не подумал, что Трамп отправит бумажку в Министерство финансов и Государственный департамент для какого-то процесса, растянутого на три месяца, чтобы решить, что делать. Он знал, что на следующее утро будут дополнительные пошлины или изоляция, или что-нибудь другое.

Я рассказываю эту историю, потому что есть разница между просто угрозой прибегнуть к действиям, будь то санкции, военные действия или пошлины, и достоверной угрозой, и она вполне понятна сторонам. И я верю, что лидер Украины и лидер России абсолютно отдают себе отчет, что Дональд Трамп имеет авторитет в этих вопросах", — сказал Греннел в эфире немецкого Welt.

Кстати, именно Ричард Греннел сидел по правую руку от Дональда Трампа во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 27 сентября.

Ричард Греннел и Дональд Трамп. Фото Florida Policy
Ричард Греннел и Дональд Трамп. Фото Florida Policy

Трамп должен показать силу

5. Роберт О’Брайен, советник Трампа по национальной безопасности в 2019-2021 годах, который также может занять высокий пост, если республиканца изберут на второй срок.

О’Брайен — сторонник подхода "мир через силу". В июне 2024 года он написал статью для Foreign Affairs, в которой напомнил: президентство Трампа стало первым со времен Джимми Картера, когда США не вступили в новую войну или не расширили существующий конфликт.

Во внешней политике республиканец придерживается "своих собственных инстинктов и традиционных американских принципов", считает его советник. И прогнозирует: во время возможного второго срока Трампа друзья Вашингтона будут защищеннее и самодостаточнее, а его враги снова будут бояться американской силы. Высказался О’Брайен и о войне в Украине:

"Кажется, что у Байдена нет плана по завершению войны. Трамп, в свою очередь, четко дал понять, что хотел бы видеть мирное соглашение, которое прекратит убийства и обеспечит безопасность Украины.

Его подход будет заключаться в продолжении оказания летальной помощи Украине, профинансированной европейскими странами, в то же время двери для дипломатии с Россией будут оставаться открытыми — это будет поддерживать Москву в состоянии неопределенности", — написал О’Брайен.

По словам бывшего должностного лица, европейские союзники должны осознавать, что продление американской помощи союзникам зависит от того, насколько Европа вносит свой вклад — в частности, в Украине.

Роберт О’Брайен и Дональд Трамп. Фото NPR
Роберт О’Брайен и Дональд Трамп. Фото NPR

6. Майк Помпео, государственный секретарь США при Трампе, до сих пор остается приближенным к экс-президенту.

Как и О’Брайен, Помпео верит, что Дональд Трамп способен восстановить мир в Украине, показав Путину силу. На страницах газеты WSJ Помпео был одним из авторов амбициозных предложений по реализации такого сценария. В частности:

— применить против России реальные санкции.

— создать программу ленд-лиза для Украины на 500 млрд долларов: "Вместо того чтобы обременять американских налогоплательщиков новыми пакетами помощи для Украины, нужно разрешить украинцам занимать как можно больше, чтобы покупать американское оружие и побеждать россиян. Именно так американцы помогли Британии во Второй мировой к Перл-Гарбору. Только так мы пошлем Путину четкий сигнал о том, что он никогда не победит», — говорилось в статье.

— отменить все ограничения, какое оружие может получить и использовать Украина.

"Война останавливается немедленно. Украина наращивает значительные оборонные силы, чтобы Россия больше никогда не напала. Никто не признает оккупацию Россией и заявленную ею аннексию любых украинских территорий — так же, как мы никогда не признавали включение Балтийских государств в состав СССР и отказывались признавать Восточную Германию до 1974 года.

Крым демилитаризуется. Украина отстраивается на средства репараций из замороженных резервов Центрального банка России, а не на средства налогоплательщиков США", — отмечалось в материале.

О влиятельности О’Брайена и Помпео на внешнеполитической площадке свидетельствует тот факт, что на днях во время заседания Генассамблеи ООН в Нью-Йорке оба проводили в городе закрытые мероприятия с участием высокопоставленных дипломатов.

Майк Помпео и Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Майк Помпео и Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Напомним, ранее украинский политолог Алексей Якубин рассказал "Телеграфу", почему ситуация между Трампом и Украиной становится более напряженной.

Теги:
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