На сколько хватит любви Трампа к Украине

Выборы приближаются

Кандидату в президенты США Дональду Трампу скорее всего подсказали изменить свое отношение к Украине. Однако не исключено, что новую линию он будет соблюдать лишь во время выборов.

Об этом рассказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в разговоре с "Телеграфом": Трамп молчит о главном: выводы по итогам встречи Зеленского в США

Он высказал теорию, что кто-то в окружении политика объяснил, что антиукраинская риторика оттолкнет американцев украинского и, возможно даже, польского происхождения. При том, в условиях, когда кандидаты имеют практически одинаковые шансы на победу, решить исход выборов может каждая тысяча голосов.

Огрызко считает, что именно поэтому Трамп резко заговорил о том, что президент Украины Владимир Зеленский является его другом и что он восхищается Украиной. При этом не прошло и недели, как политик заявлял, что Украина уже полностью разрушена.

"Тут надо понимать его психотип. Но я думаю, что главную роль сыграли те люди, которые его убедили, что это абсолютно глупо. Такая позиция (антиукраинская, — ред.), она для него является проигрышной в первую очередь в контексте выборов", — сказал экс-глава МИД.

Бывший дипломат также добавил, что в случае победы Трамп может вновь резко изменить риторику. Вместе с тем, он подчеркнул, что сомневается в том, что кандидат от республиканцев когда-либо станет искренне проукраинским.

Как сообщалось ранее, Зеленский и Трамп провели встречу 27 сентября. После часового разговора политики сделали несколько совместных заявлений о необходимости достижения мира, кроме того кандидат в президенты США пообещал приехать в Украину.