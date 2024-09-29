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"Вона такою народилася": Трамп жорстко "наїхав" на Гарріс і впіймав хвилю критики від правозахисників (відео)

Автор
Андрій Мулько
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Автор
Дональд Трамп та Камала Гарріс
Дональд Трамп та Камала Гарріс. Фото Колаж "Телеграфу"

Він також висловився щодо Байдена

Кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп розкритикував розумові здібності віцепрезидентки США Камали Гарріс. Він заявив, що вона народилася "розумово відсталою".

Про це Трамп сказав під час виступу на мітингу в місті Прері-дю-Шин у штаті Вісконсин, пише The Washington Post. Його слова вже викликали критику з боку захисників людей з інвалідністю.

"Камала має розумові відхилення. Якби республіканець зробив те, що вона зробила, цьому республіканцю оголосили імпічмент і усунули з посади, і це було б справедливо, за серйозні злочини та проступки", — сказав він.

Трамп також припустив, що Гарріс "такою народилася". Ці слова викликали схвалення у натовпу.

"Джо Байден став психічно неповноцінним. Камала народилася такою. Вона такою народилася. І якщо ви подумаєте про це, тільки розумово неповноцінна людина могла допустити, щоб це сталося з нашою країною", – сказав він.

Трамп назвав Гарріс "дуже тупою людиною". Він також неодноразово неправильно вимовляв її ім’я.

Ці слова кандидата у президенти США викликали критику. Генеральний директор і президент Американської асоціації людей з обмеженими можливостями Марія Таун заявила, що коментарі Трампа "говорять набагато більше про нього та його неточні, ненависні упередження щодо людей з обмеженими можливостями, ніж про віцепрезидентку Гарріс або будь-яку особу з інвалідністю".

"Трамп дотримується хибного переконання, що якщо людина має інвалідність, вона менш гідна. Це уявлення є неправильним і шкодить людям з обмеженими можливостями", — додала вона.

Нагадаємо, Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським сказав, що має хороші відносини з Володимиром Путіним. І він намагатиметься закінчити війну в Україні вигідно для обох сторін конфлікту.

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#США #Дональд Трамп #Камала Гарріс