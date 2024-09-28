Приедет ли Трамп в Украину: все зависит от одного единственного события

Предугадать действия американского политика сейчас очень сложно

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке в Trump Tower. Беседа между политиками продолжалась около часа и оказалась достаточно конструктивной.

При этом Трамп заявил, что он намерен посетить Украину. Когда это может произойти и сдержит ли вообще американский политик свое обещание рассказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в разговоре с "Телеграфом": Трамп молчит о главном: выводы по итогам встречи Зеленского в США.

Эксперт подчеркнул, что дальнейшие действия Трампа сейчас очень сложно предугадать, однако до выборов в США ждать его визита в нашу страну точно не стоит.

"До выборов точно нет (Трамп не приедет в Украину — прим.ред.), а дальше посмотрим… Сейчас говорить о перспективах в американском контексте невозможно, потому что настолько много разных составляющих, которые будут влиять на то, что произойдет… Никакой искусственный интеллект не поможет сделать прогноз, потому что вариантов множество. Мы просто будем с вами тыкать пальцем в небо… Так оно, я думаю, не сработает", — сказал экс-глава МИД.

Огрызко считает, что необходимо дождаться результатов выборов в Америке и узнать о раскладах политических сил. Только после этого можно будет говорить о дальнейшей стратегии Трампа.

"Давайте дождемся выборов, узнаем о раскладах политических сил — кто придет к власти, какие будут команды. Это тоже будет влиять на то, каким образом будут развиваться события, потому что не сам же Трамп формирует все направления своей политики. Это же его помощники, советники, министры и так далее. То есть, какие они имеют взгляды, как они собираются реализовать свои полномочия, какие будут функции — это все впереди", — подчеркнул украинский дипломат.

Также экс-министр иностранных дел Украины отметил, что никому сейчас не известно, в каком направлении будет реально действовать Трамп после выборов в США. Всем необходимо набраться терпения и дождаться их результатов. Уже после этого многое прояснится.

"Я думаю, что сейчас мы не можем себе позволить роскоши заниматься такими "прогнозами", потому что они базируются в основном на таких, знаете, симпатиях, антипатиях или каких-то очень субъективных оценках, которые могут быть абсолютно неадекватными… Поэтому здесь пока говорить преждевременно. Нужно дождаться результатов выборов", — резюмировал Огрызко.

Напомним, Зеленский в США встретился с двухпартийной делегацией Конгресса. Среди прочего, он рассказал конгрессменам о плане победы Украины в войне против российских захватчиков.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон показательно отменил запланированную ранее встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он заявил, что "очень занят".