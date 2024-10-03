Харрис может повлиять на арест Трампа? За месяц до выборов в США всплыла важная информация

Кандидат от республиканцев на выборах в Белый дом в ноябре, должен был предстать перед судом в марте, но дело было заморожено

За месяц до президентских выборов в Соединенных Штатах Америки всплыли скандальные подробности. Специальный прокурор, наблюдающий за судебным процессом по делу Трампа о вмешательстве в выборы в 2020 году, обнародовал масштабное 165-страничное ходатайство.

Прокурор Джек Смит представил новые доказательства попыток бывшего президента отменить результаты выборов, на которых победил демократ Джо Байден. Он подчеркнул, что что Трамп "частную преступную деятельность" с целью подорвать выборы в США 2020 года и не должен пользоваться защитой президентского иммунитета. Об этом пишет APF.

"Трамп, кандидат от республиканцев на выборах в Белый дом в ноябре, должен был предстать перед судом в марте, но дело было заморожено, поскольку его адвокаты утверждали, что бывший президент должен быть защищен от уголовного преследования", — говорится в материале.

Смит отметил, что Трамп был действующим президентом во время инкриминируемых ему преступлений, однако его схема, по сути, была "частной". Прокурор говорит, что американский политик широко использовал частных лиц и свою предвыборную инфраструктуру, чтобы попытаться отменить результаты выборов.

Предположительно, усилия Трампа включали в себя ложь государственным чиновникам, фальсификацию избирательных бюллетеней и попытки заставить вице-президента Майка Пенса помешать подтверждению победы Байдена Конгрессом.

"Когда все остальное потерпело неудачу, Трамп направил "разгневанную толпу" сторонников в Капитолий США 6 января 2021 года, чтобы сорвать результаты", — сказал специальный прокурор.

Смит также заявил, что есть многочисленные доказательства того, что Трамп знал, что его заявления о фальсификации выборов были ложными, потому что ему так сказали близкие советники.

В материале отметили, что Трамп обвиняется по следующим пунктам:

обвиняется в с говоре с целью обмана Соединенных Штатов и в сговоре с целью воспрепятствовать официальному разбирательству — сессии Конгресса, которая подверглась жестокому нападению сторонников Трампа.

и в сговоре с целью воспрепятствовать официальному разбирательству — сессии Конгресса, которая подверглась жестокому нападению сторонников Трампа. обвиняется в попытке лишить избирательных прав избирателей США с помощью своих ложных заявлений о том, что он выиграл выборы 2020 года.

с помощью своих ложных заявлений о том, что он выиграл выборы 2020 года. ему также предъявлены обвинения в Джорджии, связанные с попытками отменить выборы 2020 года.

Судтя Таня Чуткан не назначила дату суда, но он не состоится до выборов 5 ноября между Трампом и вице-президентом Камалой Харрис. Наиболее серьезные обвинения грозят Трампу заключением на срок до 20 лет.

Стоит добавить, что если Камала Харрис выиграет президентские выборы США, то за дело Дональда Трампа, вероятно, возьмутся плотнее, поскольку он не будет иметь такого влияния, какое он получил бы на этой должности.

Справка:

В июле 2024 года Верховный суд принял решение, впервые установившее границы президентского иммунитета, освобождая от ответственности за ряд действий, которые он или она совершают из-за должностных обязанностей.

Это в свою очередь побудило федеральных прокуроров изменить обвинительный акт по поводу незаконных попыток изменить результат президентских выборов 2020 года, убрав оттуда действия и доказательства, в отношении которых экс-президент США может заявить об иммунитете.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что летом 2024 года суд США прекратили одно из уголовных дел против Трампа. Речь идет о деле об обнаружении в резиденции политика секретных документов в 2021 году после того, как он перестал быть главой Белого дома.