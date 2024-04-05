Все еще виновен? Суд в одном из штатов отклонил иск Трампа о снятии обвинений во вмешательстве в выборы

Трамп и его команда юристов намерены продолжать оспаривать обвинения

В штате Джорджия отказали экс-президенту США Дональду Трампу в удовлетворении ходатайства по снятию с него обвинений во вмешательстве в президентские выборы 2020 года на основании Первой поправки к конституции США. Соответствующее решение вынес Высший суд округа Фултон.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters. Рассматривавший дело судья Скотт Макаффи отверг все заявления Трампа и его адвокатской команды.

По словам судьи Макаффи, заявления Трампа относительно результатов выборов 2020 года, которыми он подстрекал толпу, были сделаны не просто так, а "в целях содействия преступной деятельности". Поэтому они не могут быть защищены Первой поправкой к конституции США.

Адвокат Трампа заявил, что экс-президент не согласен с решением суда. Поэтому Трамп и его команда юристов намерены продолжать оспаривать обвинения, апеллируя именно к Первой поправке к конституции.

Напомним, что Верховный суд США постановил, что экс-президент Дональд Трамп может баллотироваться в президенты на очередных выборах в США, которые состоятся 5 ноября 2024 года. Решение было принято единогласно — все девять судей. Таким образом, суд поставил точку в ряде дел против штатов США, которые запретили Трампу участвовать в выборах президента на их территории.

Как писал "Телеграф", Верховный суд штата Колорадо (США) запретил бывшему президенту Дональду Трампу выдвигать свою кандидатуру на выборах в этом штате в 2024 году из-за того, что он открыто поддержал демонстрантов, ворвавшихся в Капитолий после предыдущих президентских выборов 6 января 2021 года. После этого штат Мэн в США также запретил Трампу участвовать в праймериз на территории штата. Примером этих двух штатов вдохновились более двух десятков других.

Штат Иллинойс третьим в США после штата Колорадо и штата Мэн 28 февраля принял решение исключить бывшего президента США Дональда Трампа из избирательных бюллетеней республиканских праймериз. Соответствующее решение приняла окружной судья штата Кук Трейси Портер, руководствуясь 14 поправкой в Конституцию США.