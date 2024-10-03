Гарріс може вплинути на арешт Трампа? За місяць до виборів у США випливла важлива інформація

Кандидат від республіканців на виборах до Білого дому у листопаді мав постати перед судом у березні, але справа була заморожена

За місяць до президентських виборів у Сполучених Штатах Америки випливли скандальні подробиці. Спеціальний прокурор, який спостерігає за судовим процесом у справі Трампа про втручання у вибори у 2020 році, оприлюднив масштабне 165-сторінкове клопотання.

Прокурор Джек Сміт надав нові докази спроб колишнього президента скасувати результати виборів, на яких переміг демократ Джо Байден. Він підкреслив, що Трамп є "приватною злочинною діяльністю" з метою підірвати вибори в США 2020 року і не повинен користуватися захистом президентського імунітету. Про це пише APF.

"Трамп, кандидат від республіканців на виборах до Білого дому у листопаді, мав постати перед судом у березні, але справа була заморожена, оскільки його адвокати стверджували, що колишній президент має бути захищений від кримінального переслідування", — йдеться у матеріалі.

Сміт зазначив, що Трамп був чинним президентом під час інкримінованих йому злочинів, проте його схема, по суті, була "приватною". Прокурор каже, що американський політик широко використав приватних осіб та свою передвиборчу інфраструктуру, щоб спробувати скасувати результати виборів.

Імовірно, зусилля Трампа включали брехню чиновникам, фальсифікацію виборчих бюлетенів і спроби змусити віцепрезидента Майка Пенса перешкодити підтвердженню перемоги Байдена Конгресом.

"Коли все інше зазнало невдачі, Трамп направив "розгніваний натовп" прихильників до Капітолію США 6 січня 2021 року, щоб зірвати результати", — сказав спеціальний прокурор.

Сміт також заявив, що є численні докази того, що Трамп знав, що його заяви про фальсифікацію виборів були хибними, тому що йому так сказали близькі радники.

У матеріалі зазначили, що Трамп звинувачується за такими пунктами:

звинувачується у змові з метою обману Сполучених Штатів і у змові з метою перешкодити офіційному розгляду — сесії Конгресу, яка зазнала жорстокого нападу прихильників Трампа.

і у змові з метою перешкодити офіційному розгляду — сесії Конгресу, яка зазнала жорстокого нападу прихильників Трампа. звинувачується у спробі позбавити виборчих прав виборців США за допомогою своїх неправдивих заяв про те, що він виграв вибори 2020 року.

за допомогою своїх неправдивих заяв про те, що він виграв вибори 2020 року. йому також висунуто звинувачення в Джорджії, пов’язані зі спробами скасувати вибори 2020 року.

Суддя Таня Чуткан не призначила дату суду, але він не відбудеться до виборів 5 листопада між Трампом та віцепрезидентом Камалою Харріс. Найбільш серйозні звинувачення загрожують Трампу ув’язненням на строк до 20 років.

Варто додати, якщо Камала Гарріс виграє президентські вибори США, то за справу Дональда Трампа, ймовірно, візьмуться щільніше, оскільки він не матиме такого впливу, який він отримав би на цій посаді.

Довідка:

У липні 2024 року Верховний суд ухвалив рішення, яке вперше встановило межі президентського імунітету, звільняючи від відповідальності за низку дій, які він чи вона вчиняють через посадові обов’язки.

Це, своєю чергою, спонукало федеральних прокурорів змінити обвинувальний акт щодо незаконних спроб змінити результат президентських виборів 2020 року, прибравши звідти дії та докази, щодо яких експрезидент США може заявити про імунітет.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що влітку 2024 року суд США припинили одну із кримінальних справ проти Трампа. Йдеться про справу про виявлення у резиденції політика секретних документів у 2021 році після того, як він перестав бути головою Білого дому.