Покушение - не повод? Спецпрокурор подаст апелляцию против закрытия расследования насчет Трампа

Закрытие дела отклоняется от единого вывода всех предыдущих судов

Специальный прокурор Джек Смит обжалует закрытие уголовного дела против бывшего президента США Дональда Трампа по обвинению в неправильном обращении с секретными документами. Апелляция, вероятно, будет рассмотрена уже после президентских выборов в ноябре 2024.

Министерство юстиции уполномочило специального адвоката обжаловать решение Окружной судьи штата Флорида Эйлин Кэннон о передаче дела в 11-й окружной апелляционный суд США. Об этом пишет CNBC.

"Закрытие дела отклоняется от единого вывода всех предыдущих судов, которые рассматривали вопрос о том, что генеральный прокурор по закону уполномочен назначать специального советника", — сказал пресс-секретарь Смита Питер Карр.

Апелляция Смита будет рассмотрена, вероятнее всего, после выборов президента 5 ноября. Это говорит о том, что Дональд Трамп не предстанет перед судом раньше 2025 года.

Кроме того, вопрос о законности назначения Смита в 2022 году генеральным прокурором Мерриком Гарландом, скорее всего, будет рассмотрен в Верховном суде США.

В материале указано, что Дональда Трампа обвинили в незаконном хранении сотен секретных правительственных документов в его клубе Мар-а-Лаго во Флориде после того, как он покинул Белый дом в январе 2021 года, и попытке скрыть их от правительственных чиновников, добивавшихся их возвращения.

"Если Трамп будет избран президентом в ноябре, он может приказать своему генеральному прокурору прекратить это дело, а также другое находящееся на рассмотрении федеральное уголовное преследование в Окружном суде США в Вашингтоне, округ Колумбия, где Смит также ведет против него дело в качестве специального прокурора", — пишет CNBC

Помимо двух федеральных уголовных дел, Трампу предъявлено обвинение в деле штата Джорджия по факту рэкета, связанного с его попытками компенсировать свое поражение на выборах 2020 года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в феврале 2024 года суд "снял неприкосновенность" с Трампа по делу о штурме Капитолия. У него есть такие же права, как и у любого другого лица, которое обвиняют в уголовном правонарушении.

Также добавим, что 14 июля на Дональда Трампа было совершено покушение в Пенсильвании во время его выступления на митинге. 20-летний Томас Метью Крукс выстрел в его сторону. В результате бывший президент Штатов получил ранение правого уха. Стрелка ликвидировали.