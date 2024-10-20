Он также в очередной раз раскритиковал Харрис

Кандидат в президенты США Дональд Трамп рассказал о том, как он останавливал войны. Он утверждает, что для этого ему было достаточно совершить всего несколько телефонных звонков.

Об этом он заявил, выступая на предвыборном митинге в штате Пенсильвания. Трансляция выступления шла на YouTube.

"Я остановил войны. Даже те, в которых мы не участвовали. С помощью нескольких телефонных звонков", — заявил он.

Трамп также заявил, что кандидат в президенты США от демократов Камала Гаррис угрожает демократии, поскольку неправомерно получила номинацию от партии. Он назвал ее худшим вице-президентом в истории и высказал мнение, что в мире над ней смеются.

"Харрис – угроза демократии. То, каким образом она взяла верх. Они меня называют угрозой демократии, но это она угроза. Она не должна быть кандидатом, кандидата следовало выбрать честно, а не просто передать ей", — заявил политик.

Напомним, Трамп обвинил в развязывании Россией войны против Украины президента пострадавшей страны Владимира Зеленского. Эти высказывания являются логическим продолжением участливой риторики в адрес президента России Владимира Путина.