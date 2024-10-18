Трамп был готов бомбить Россию: эксперт объяснил, что это значит

Политтехнологи разработали для экс-президента США стратегию коммуникации

Команда кандидата в президенты США Дональда Трампа пытается оградить его от президента России Владимира Путина. Информация о связях с Кремлем является одним из ключевых рисков для предвыборной кампании экс-президента.

Об этом "Телеграфу" рассказал эксперт-международник Богдан Ференс. Так он прокомментировал фрагмент из книги американского журналиста Боба Вудворда "Война", в котором говорится, что Трамп в марте 2022 года якобы предлагал "разбомбить Россию" с помощью американских истребителей F-22 с предварительно нанесенным на них китайским флагом.

По мнению эксперта, для команды политтехнологов Трампа при разработке стратегии коммуникации с американцами одним из ключевых рисков была его привязка к президенту России Владимиру Путину. По словам Ференса, здесь можно сделать два интересных наблюдения.

"Первое — это когда Путин начал официально заявлять, что, мол, мы поддерживаем госпожу Харрис, мы вообще с Байденом нормально и с демократами. И все, возможно, подумали — что-то здесь не складывается. Но это было сделано, по моему субъективному мнению, для того чтобы отграничить Трампа внутри американского избирателя от связей с Кремлем и с Путиным", – подчеркнул он.

Второй фактор, по мнению эксперта, это желание проиллюстрировать, что Трамп с удовольствием минимизировал бы российское влияние в контексте безопасности и геополитики. Ференс считает, что именно поэтому Трамп предложил такие "креативные решения, о которых мы говорим".

"Такое отграничение с одной стороны помогает Трампу в контексте позиционирования внутри американского общества, что он в первую очередь будет отстаивать интересы США. Если это оппоненты из РФ, то независимо от этого все равно будет срабатывать логика сдерживания России, ее милитарной мощи, для того, чтобы она не была головной болью в будущем для США", — подчеркнул эксперт.

Ференс считает, что в случае избрания Трампа президентом, последний будет частично придерживаться этой логики, даже несмотря на личные контакты с Путиным. По его словам, в американской демократии срабатывают некоторые предохранители.

Напомним, заместитель редактора Washington Post Боб Вудворд в своей книге "Война" пишет, что Трамп поддерживает связь с Путиным. По данным журналиста, в начале 2024 года он даже провел приватный телефонный разговор с хозяином Кремля.