А Джо Байден, по его мнению, спровоцировал нападение Кремля на Украину

Дональд Трамп обвинил в развязывании Россией войны против Украины президента пострадавшей страны Владимира Зеленского. Эти высказывания являются логичным продолжением сочувственной риторики в адрес президента России Владимира Путина.

Трамп неоднократно показывал, что у него хорошие отношения с главой Кремля. Об этом пишет издание Politico.

"Он никогда не должен был позволить этой войне начаться. Война проиграна", — сказал Трамп, имея в виду Зеленского, в подкасте с ведущим Патриком Бет-Дэвидом, опубликованном в четверг.

Также бывший президент США добавил, что президент Джо Байден "спровоцировал эту войну", которая, как он неоднократно утверждал, "никогда бы не произошла", если бы он был главой Белого дома.

Трамп продемонстрировал дружественные отношения с Путиным на фоне продолжающегося конфликта на Украине, пишет издание. Во время своих дебатов с вице-президентом Камалой Харрис в сентябре он утверждал, что война должна закончиться, — но дважды уклонился от ответа на вопрос считает ли он, что Украина должна победить.

"А в книге, опубликованной в понедельник, журналист Боб Вудворд сообщил, что Трамп звонил Путину целых семь раз с момента ухода с должности и отправлял ему тесты на Covid-19 для личного пользования, пока он был президентом. Трамп не подтвердил и не опроверг это сообщение", – говорится в публикации.

Позже кандидат в президенты добавил, что у него "хорошие отношения с Путиным и Зеленским", с которым он встречался в прошлом месяце во время Генеральной Ассамблеи ООН. Перед этой встречей Трамп пообещал договориться о сделке, которая будет "хороша для обеих сторон".

Ранее Дональд Трамп заявил, что лидер РФ Владимир Путин предупреждал его о нападении на Украину еще задолго до начала войны. Однако действующий президент США Джо Байден ничего не смог поделать.