Если выиграет Трамп, будет беда: в НАТО обеспокоены возможным уменьшением поддержки Украины от США

В НАТО готовятся к тому, что США уменьшит помощь Украине

В НАТО готовятся к сценарию, когда США значительно снизят поддержку Украины. Это может произойти в том случае, если экс-президенту США Дональду Трампу, недавно говорившему, что он не хочет победы Украины в войне против РФ, удастся выиграть президентские выборы и снова заехать в Овальный кабинет.

Об этом пишет CNN. Издание отмечает, что 17 октября во время закрытой встречи министров обороны стран НАТО глава Пентагона Ллойд Остин сказал, что не может прогнозировать будущее, но даже в случае победы Трампа у Украины остается двухпартийная поддержка.

Однако союзники восприняли это как сигнал готовиться к значительному уменьшению роли США в поддержке Украины. Источники издания сказали, что подготовка к развитию событий уже началась.

"Мы не можем ожидать, что США продолжат нести большое бремя", — сказал один из высокопоставленных чиновников Альянса.

Между тем, пока Трамп не стал президентом, согласно "Плану победы", Украина будет получать каждые 2-3 недели пакеты помощи от США. Их основная цель – усилить наше государство в ближайшие месяцы, октябрь-декабрь.

Помощь Украине от союзников может сократиться вдвое уже в следующем году. По мнению экспертов, причиной может послужить, в частности, победа Дональда Трампа на выборах президента США.