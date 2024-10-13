Трамп ошарашил возможными сроками начала третьей мировой войны

Он также высказался насчет Украины

Кандидат в президенты США Дональд Трамп считает, что может произойти третья мировая война. По его словам, к этому сможет привести политика демократов, которые возглавляют американское правительство.

Об этом он заявил в субботу, 13 октября, во время митинга в Калифорнии. По его мнению, это может произойти в ближайшие три-четыре месяца.

"Я беспокоюсь относительно следующих трех-четырех месяцев. В том плане, что мы окажемся в состоянии мировой войны из-за людей, которые у нас есть", — заявил Трамп.

В своем выступлении Трамп также пообещал, что в случае победы на президентских выборах он сможет урегулировать конфликт в Украине. Также он заявил, что сможет "остановить хаос на Ближнем Востоке".

Напомним, ранее Трамп прокомментировал свою встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Среди прочего он вновь заявил, что победа вице-президента США Камалы Гаррис на выборах якобы приведет к третьей мировой войне.

Ранее "Телеграф" показывал самые яркие мемы после встречи Трампа и Зеленского. Не обошли в них и фильм "Один дома".

27 сентября Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сказал, что у него хорошие отношения с Владимиром Путиным. И он постарается закончить войну в Украине выгодно для обеих сторон конфликта.