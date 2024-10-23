Трамп хвалил Гитлера и восхищается диктаторами: экс-сотрудник Белого дома удивил заявлениями

Бывший глава аппарата Белого дома обеспокоен тем, что Трамп в случае победы может править как диктатор

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп неоднократно хвалил лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Он также восхищается диктаторами.

Такое заявление сделал бывший глава аппарата Белого дома Джон Келли, пишет Axios. Отмечается, что в серии NYT Келли выразил обеспокоенность тем, что Трамп и сам будет править как диктатор в случае победы.

По его словам, Трамп сказал ему: "Гитлер сделал несколько хороших вещей", и заявил, что может подтвердить предыдущие сообщения о том, что бывший президент не раз положительно отзывался о нацистском лидере.

"Бывший президент, безусловно относится к крайне правым взглядам, он, безусловно, авторитарен, восхищается людьми, которые являются диктаторами — он это говорил. Так что он, безусловно, подпадает под общее определение фашиста, это точно", — сказал Келли.

В то же время представитель предвыборного кампании Трампа Стивен Чунг сказал, что Келли "полностью опозорился, выдумав эти разоблаченные истории".

Стоит добавить, что The Atlantic со ссылкой на источники пишет, что Трамп хотел бы генералов, как у Гитлера.

"Мне нужны такие генералы, как были у Гитлера. Люди, которые были полностью преданы ему, которые выполняли приказы", — сказал Трамп в частной беседе в Белом доме, рассказали собеседники издания.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Джо Байден высказался в сторону Трамп и заявил, что его нужно отправить за решетку.