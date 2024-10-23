"Мы должны запереть его": Байден неоднозначно отозвался о будущем Трампа

По мнению американского лидера, Трамп представляет угрозу демократии и должен быть "политически заперт"

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден публично призвал посадить за решетку кандидата на его пост Дональда Трампа. Американский лидер считает, что тот является угрозой для демократии и должен быть "изолирован политически".

Такое заявление Байден сделал во время выступления в предвыборном офисе Демократической партии в Конкорде, штат Нью-Гэмпшир во вторник, 22 октября. Об этом пишет Reuters.

"Мы должны посадить его за решетку. Политически запереть его. Запереть его. Вот что мы должны сделать", — сказал Байден.

Он также подчеркнул, что Трамп хочет пренебречь гарантиями Конституции США.

"Наша демократия будет под угрозой, если Трамп победит кандидата от Демократической партии Камалу Харрис", — добавил предизент США.

В материале также отмечается, что в этом году во время митингов в поддержку Харрис ее толпы иногда скандируют "заприте его", имея в виду Трампа, который был осужден по 34 пунктам тяжкого преступления, связанным с сокрытием денег за молчание, выплаченных порнозвезде. Ему также предъявлены обвинения в незаконной попытке отменить свое поражение на выборах 2020 года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что за месяц до выборов в США прокурор Джек Смит представил новые доказательства попыток бывшего президента отменить результаты выборов, на которых победил демократ Джо Байден.